Thuốc chữa bệnh gan A Súa được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023

Sở Công Thương tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023 cho các sản phẩm và bộ sản phẩm. Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: Kim Anh.

Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; tập thể lãnh đạo Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố; đại diện lãnh đạo các hiệp hội, các hội, các Công ty; một số doanh nghiệp, đơn vị thuộc lĩnh vực công thương; các cơ sở công nghiệp tiêu biểu…

Năm 2023, ngành Công thương tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành 114/115 nhiệm vụ mà UBND tỉnh giao, đảm bảo đúng thời gian và chất lượng; 1/115 nhiệm vụ đang được triển khai trong thời hạn, không có nhiệm vụ nào quá hạn. Nổi bật, Sở Công thương đã làm tốt công tác tham mưu về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại; đẩy mạnh hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2023 toàn tỉnh đạt 6.267,8 tỷ đồng. Hoạt động thương mại đẩy mạnh, nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 8.391,5 tỷ đồng (vượt 0,9% kế hoạch năm, tăng 10,7% so với năm 2022). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 38,3 triệu USD (bằng 100% kế hoạch năm). Đã có 15 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được hỗ trợ, kết nối tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ của các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Kim Anh.

Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được đẩy mạnh.

Sở Công thương tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghiệp như: quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đảm bảo an toàn lao động trong hoạt động thi công các dự án thủy điện; công tác phòng chống, thiên tai và đảm bảo an toàn công trình, hạ du đập, hồ chứa thủy điện; quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh.

Trao Giấy chứng nhận cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023. Ảnh: Kim Anh.

Năm 2024, ngành Công thương Lai Châu đề ra 4 chỉ tiêu chủ yếu và nhiều giải pháp để triển khai thực hiện tập trung vào việc: phối hợp với các sở, ngành kịp thời để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, doanh nghiệp duy trì, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tăng cường kiểm tra công tác triển khai đầu tư các dự án phát triển lưới điện truyền tải và thủy điện; tiếp tục rà soát, đề xuất hiệu chỉnh quy hoạch các dự án nguồn điện có ảnh hưởng đến môi trường và xã hội… nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về tình hình sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, chè, xăng dầu, điện trên địa bàn tỉnh; công tác phối hợp bình ổn thị trường hàng hóa.

Đại biểu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, ngành Công thương trong công tác xúc tiến đầu tư, công nhận sản phẩm OCOP, đẩy mạnh cung ứng hàng hóa ra thị trường và đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thuốc chữa bệnh gan A Súa được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023. Ảnh: A Súa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị ngành Công thương Lai Châu cần tiếp tục chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường hàng hóa thiết yếu.

Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn tỉnh chủ động khảo sát nhu cầu thị trường, cân đối nguồn lực, dự trữ đủ số lượng, chủng loại hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân, nhất là trong dịp tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, không để xảy ra hiện tượng thiếu hàng, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Tổ chức triển khai các đề án khuyến công quốc gia; làm tốt công tác tổ chức các hội chợ xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng; đồng hành cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động nhằm thúc đẩy lĩnh vực công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh phát triển.

Thuốc chữa bệnh gan A Súa được công nhận là 1 trong 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023. Ảnh: A Súa.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023 cho 13 sản phẩm và bộ sản phẩm. Trong đó, có sản phẩm thuốc chữa bệnh gan A Súa của Công ty TNHH MTV thảo dược Phi Long, phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu.

Anh Cứ A Súa, Giám đốc Công ty TNHH MTV thảo dược Phi Long, phường Đoàn Kết, TP. Lai Châu, chia sẻ: Chúng tôi rất vinh dự, tự hào vì được UBND tỉnh Lai Châu công nhận thuốc chữa bệnh gan A Súa là 1 trong 13 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lai Châu năm 2023. Bên cạnh đó, sản phẩm thuốc chữa bệnh gan A Súa còn được lựa chọn là 5 sản phẩm đại diện của tỉnh Lai Châu đi thi khu vực.