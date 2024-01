Thứ rau dại này được ví như sâm đất, giúp thanh nhiệt cơ thể, sát trùng, nhiều người chưa biết

Cây dại này thường mọc nhiều ven đường, nhất là ở vùng nông thôn. Tuy nhiên ít ai biết rằng cây dại này cũng có thể ăn được.

Cây me đất trước đây thường mọc bờ mọc bụi, nay được trồng nhiều tại các khoảng đất trống trong công viên hoặc các khu dân cư, khu nghỉ dưỡng để phủ xanh và làm cảnh.

Lá cây me đất nhỏ, có màu xanh mướt, hoa vàng hoặc hồng tím, rễ màu trắng hình dáng gần giống với củ nhân sâm và có thể ăn được. Lá của chúng có vị chua, còn phần rễ ăn lại hơi ngọt và nhiều nước.

Tuy là cây dại nhưng nó có thể dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn trong đó phải nhắc tới canh chua cá. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng cho biết trong me đất chứa các chất giúp thanh nhiệt cơ thể, sát trung, tiêu vết bầm tím và đặc biệt rất tốt cho phụ nữ mắc chứng kinh nguyệt không đều. Một số nơi người ta còn dùng nó để điều trị bỏng và cho hiệu quả bất ngờ. Bạn có thể tham khảo công thức món ăn ngon với lá cây me đất dưới đây.

Nguyên liệu làm canh chua cá cơm

- Cá cơm đã làm sạch, bỏ ruột và đầu: 300g

- Cà chua: 1-2 quả

- Lá me đất: 200g

- Sả tươi: 2 cây

- Ớt: 2 quả

- Gia vị: Đường, muối, ớt, nước mắm, đường

- Dầu ăn

- Hành lá

Cách làm

- Cá cơm tươi bạn chọn loại đã làm sạch đầu và đuôi để tiết kiệm thời gian sơ chế. Sau đó đem cá đi rửa sạch nhiều lần với nước. Bạn chú ý, cá cơm ngon phần đầu và thân còn nguyên vẹn, bề mặt da cá lấp lánh ánh bạc trông đẹp mắt.

- Bạn đem cá cơm ướp chung với 1 thìa bột canh và 1/2 thìa ớt bột trong khoảng 20 phút.

- Sả đập dập, cắt khúc khoảng 3cm. Hành lá cắt khúc 2cm. Cà chua cắt múi cau. Ớt tươi thái lát.

- Bạn đun nóng dầu ăn, phi sả thật thơm rồi cho cà chua vào xào chung. Bạn nêm 1/2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê đường cùng 1,2 lít nước. Muối sẽ giúp cho cà chua nhanh mềm hơn.

- Khi nồi canh sôi bạn trút phần cá cơm đã tẩm ướp trước đó vào. Tiếp đến đun khoảng 20 phút cho cá chín mềm thì thêm hành lá, ớt cùng 1/2 thìa nước mắm.

- Phần lá me đất bạn đem rửa sạch, để ráo nước rồi chờ khi canh sôi thì tắt bếp mới cho vào. Lá me đất mỏng, nhanh chín và có thể ăn sống nên bạn hoàn toàn yên tâm. Việc cho me đất vào sau cùng sẽ giúp cho lá rau giữ được màu xanh đẹp mắt đồng thời không khiến canh có mùi nồng.

- Múc canh lá mẹ đất ra bát tô, thêm vài lá me tươi lên trên để trang trí là hoàn thành.

- Canh cá cơm nấu lá me đất ăn rất ngon. Nước canh chua thanh thanh, mùi sả kích thích vị giác, miếng cá cơm chín mềm, thơm ngọt khiến người ăn không muốn dừng đũa.

Một số lưu ý khi ăn canh lá me đất

Lá me đất tuy tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn cần lưu ý:

- Trong cây me đất có chứa một hàm lượng lớn các axit oxalic, oxalat kali. Nạp một lượng lớn loại rau này vào cơ thể sẽ dễ gây sỏi thận hoặc sỏi bàng quang. Vì vậy, bác sĩ khuyên bạn không nên ăn nhiều, nhất là với những người đang mắc bệnh về thận hoặc bàng quang.

- Phụ nữ trong thời kỳ mang thai không nên ăn loại rau này vì dễ gây hại cho sức khỏe của cả mẹ và bé.

- Loại rau này mọc dại nên dính nhiều đất bẩn, trứng côn trùng… Vậy nên khi rửa bạn hãy ngâm nước muối rồi rửa nhiều lần với nước sạch. Bên cạnh đó, bạn cũng cần dùng lực nhẹ để tránh cho rau bị nát.