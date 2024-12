Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Than Uyên (Lai Châu) vừa tổ chức hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2024.

Sản phẩm OCOP huyện Than Uyên đa dạng, phong phú

Theo đó, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Than Uyên đã tổ chức đánh giá, xếp hạng 17 sản phẩm của 8 chủ thể trong huyện như: Bột thảo quả Khoen On, xúc xích bò Tuấn Phương, tôm tươi Ta Gia, cá chép Than Uyên cắt khúc, giò gà Tuấn Phương, thịt trâu gác bếp Thắm Hùng, gạo nếp Co Giàng Dũng Long…

Sản phẩm OCOP huyện Than Uyên khá phong phú và đa dạng. (Ảnh: Ngân Khánh)

Trong 17 sản phẩm đưa ra đánh giá, xếp hạng lần này có 4 sản phẩm của 3 chủ thể đánh giá lại, gồm: Thịt trâu gác bếp Thiết Hà, thịt lợn gác bếp Thiết Hà, mật ong Pha Mu, xúc xích gà Mường Than.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Than Uyên đánh giá, 17/17 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp huyện và đủ điều kiện tham dự đánh giá phân hạng cấp tỉnh trong thời gian tới.

Huyện Than Uyên hiện có 51 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. (Ảnh: Ngân Khánh)

Đến thời điểm này, huyện Than Uyên có 51 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây đều là những sản phẩm có thế mạnh ở địa phương. Qua việc đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP góp phần thúc đẩy nền kinh tế Than Uyên phát triển, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao nguồn thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.