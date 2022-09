Nước sông dâng nhanh sau bão Noru, TP Hội An chìm trong biển nước

Sau nhiều giờ hứng chịu mưa lớn và gió giật mạnh từ cơn bão Noru, hàng loạt cây cối ngã rạp tại trung tâm TP Hội An (Quảng Nam). Một số tuyến đường ven sông Thu Bồn cũng ngập nặng.





Sáng 28/9, các tuyến đường như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học (TP Hội An) ngập nước sâu khoảng một mét. Thời tiết vẫn còn mưa nhiều kèm gió lớn. Mưa lớn sau bão Noru khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, nước mấp mé ngập nhiều cây cầu. Khoảng 3h ngày 28/9, bão Noru đổ bộ vào đất liền với tâm bão là Đà Nẵng - Quảng Nam. Một số chủ cửa hàng đồ lưu niệm trên đường Bạch Đằng cho biết nước bắt đầu dâng khoảng 4h và sau đó lên nhanh. Người dân di chuyển khó khăn trong dòng nước. Nhiều người từ những nơi sơ tán vội vã trở về kiểm tra nhà cửa và tài sản sau vài giờ cơn bão Noru càn quét trên đất liền. Những chiếc thuyền được người dân Hội An chuẩn bị từ trước để sẵn sàng ứng phó với bão, giúp cơ động trong việc di chuyển khi nước dâng cao gây ngập sâu. Đường Trần Hưng Đạo ngập sâu từ đêm 27/9. Cây cối đổ hàng loạt trên các tuyến đường tại TP Hội An, cản trở việc lưu thông trong khi đây là thời điểm nhiều người dân bắt đầu ra đường, dọn dẹp hậu quả mà bão Noru để lại. Một con hẻm nhỏ trên đường Phan Châu Trinh tan hoang sau cơn bão. Chuyên gia tiếp tục cảnh báo người dân đề phòng gió mạnh trong sáng nay. Mưa lớn được dự báo tiếp diễn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum đến hết ngày 28/9. Lượng mưa những giờ tới dao động 100-150 mm, có nơi trên 200 mm.