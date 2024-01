Lý do người bệnh ung thư được khuyên nên ăn nấm

Nấm rất giàu chất chống oxy hóa bao gồm selen, vitamin C và nhiều loại polyphenol khác nhau. Chất chống oxy hóa giúp trung hòa các gốc tự do, các phân tử không ổn định có thể gây tổn hại tế bào vốn góp phần phát triển bệnh ung thư. Bằng cách cung cấp khả năng chống oxy hóa, nấm có thể giúp bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi tình trạng stress oxy hóa do phương pháp điều trị ung thư hoặc các yếu tố khác gây ra. (Ảnh: Aleksandr Zubkov/Getty)