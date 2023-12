Loại quả bé xíu chứa lượng vitamin C gấp 30 lần cam

Không chỉ sở hữu hàm lượng vitamin C rất lớn, loại quả này còn đem tới rất nhiều lợi ích sức khỏe, cực kỳ bổ dưỡng cho cơ thể con người.

Loại quả mệnh danh "Nữ hoàng vitamin C"

Nhắc đến vitamin C, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến các loại quả như cam, dứa, xoài… Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu trong 100g cam chỉ chứa 53,2mg vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4 mg.

Cũng theo công bố này, có một loại quả được mệnh danh là “Nữ hoàng vitamin C tự nhiên” với hàm lượng C cao nhất thế giới. Đó chính là Acerola Cherry thì chứa tới 1677,6 mg vitamin C, tức là cao gấp 31 lần cam, 35 lần dứa và 46 lần xoài.

Đặc biệt, vitamin C đến từ loại quả này còn có độ pH trung tính nên rất an toàn, thân thiện với những người có sức khỏe hệ tiêu hóa yếu, hoặc là đường tiêu hóa của trẻ nhỏ.

Ngoài vitamin C, Acerola Cherry còn chứa các Bioflavonoids, là hợp chất góp phần thúc đẩy quá trình hấp thu vitamin C của cơ thể.

Theo nghiên cứu, khi sử dụng vitamin C tự nhiên kết hợp với hợp chất này sẽ sinh khả dụng tăng 35% so với việc sử dụng vitamin C tổng hợp độc lập.

Bên cạnh đó, loại quả này còn có lợi thế bảo vệ C khỏi quá trình oxy hóa, duy trì được tác dụng lâu hơn, bền vững hơn.

Nhìn chung, các loại cherry (anh đào) đều chứa rất nhiều vitamin và giàu chất dinh dưỡng. Bên cạnh vitamin C, loại quả này còn chứa hàm lượng kali, pectin, caroten và vitamin B dồi dào.

Màu đỏ của quả anh đào được hình thành bởi các thành phần phức tạp, một trong số đó là chất phytochemical được gọi là "anthocyanin", có tác dụng "chống oxy hóa" mạnh. Quả nào có màu càng đậm thì hàm lượng anthocyanin càng lớn.

Nhờ vậy, thường xuyên sử dụng cherry sẽ đem tới nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể.

Lợi ích sức khỏe của quả anh đào

Hàm lượng sắt trong quả anh đào tương đối cao, lên đến 6 - 8 mg/100 gram. Con số này đã gấp 20 - 30 lần so với táo, đứng đầu trong các loại trái cây.

Ăn quả anh đào thường xuyên có thể bổ sung nhu cầu sắt cho cơ thể và thúc đẩy quá trình tái tạo hemoglobin, rất thích hợp cho những người thiếu máu.

Làm đẹp và xóa tàn nhang

Anh đào rất giàu vitamin A, B, C, kali, canxi, phospho và các khoáng chất khác, cũng như ít calo và giàu chất xơ.

Do đó, loại quả này rất tốt trong vấn đề làm đẹp. Ăn thường xuyên có thể làm da mặt hồng hào và trắng mịn, mờ nếp nhăn và tàn nhang.

Anh đào rất giàu vitamin A, B, C, kali, canxi, phospho và các khoáng chất khác

Ăn anh đào có thể giúp bài tiết axit uric, giảm nguy cơ mắc bệnh gout và viêm khớp. Đồng thời, loại quả này cũng có tác dụng giảm đau nhất định đối với những người đã bị bệnh.

Nuôi dưỡng khí và tim

Thích hợp dùng cho người suy nhược cơ thể sau khi ốm dậy, người có tinh thần mệt mỏi, giảm trí nhớ, giảm khẩu phần ăn, thường bị hồi hộp, hay gặp ác mộng, mất ngủ và hay mơ, thao thức trong đêm.

Quả anh đào có chứa melatonin, anthocyanin, sắc tố đỏ,… là những chất chống oxy hóa hiệu quả. Chúng có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, thích hợp chữa tức ngực, đau bụng khi hành kinh, vô kinh, lạnh bụng…

Bên cạnh đó, cherry cũng rất tốt với những ai hay bị nhức đầu trong một thời gian dài, mắt thâm quầng, sạm da, có những ban xuất huyết trên da…

Không những là loại thực phẩm ăn vặt ngon và tiện lợi mà cherry sấy khô còn đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Tốt cho mắt

Không chỉ nhiều vitamin C, cherry còn chứa hàm lượng vitamin A nhiều hơn khoảng 20 lần so với dâu tây hay việt quất.

Do đó, thường xuyên ăn loại quả này sẽ rất tốt cho đôi mắt của bạn. Cherry chứa nhiều vitamin A và một phần của vitamin này là beta carotene giúp thúc đẩy tầm nhìn tốt và giữ cho đôi mắt của bạn khỏe mạnh.

Retinol là một phần của vitamin A còn có thể đem tới cho chúng ta một làn da mịn màng, đàn hồi tốt.

Nhờ giàu chất chống oxy hóa nên việc tiêu thụ cherry thường xuyên có thể giúp chống lại một số loại ung thư, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể. Hãy bổ sung thêm loại quả này vào chế độ ăn để có được sức khỏe dẻo dai một cách tổng quát.

Lưu ý khi ăn cherry

Tuy sở hữu rất nhiều dinh dưỡng nhưng quả anh đào vẫn được cảnh báo có thể gây tổn hại cho người ăn nếu dùng sai cách.

- Những người có triệu chứng loét, có bệnh tiểu đường nên ăn thận trọng khi ăn cherry.

- Quả anh đào có hàm lượng kali cao, khoảng 230 mg/ha, mặc dù có lợi cho bệnh nhân cao huyết áp nhưng nó không phải là thực phẩm tốt cho bệnh nhân mắc bệnh thận.

Bệnh nhân mắc bệnh thận nếu ăn quá nhiều anh đào sẽ bị tăng kali máu, có thể nguy hiểm đến tính mạng trong trường hợp nặng.

Trong hạt cherry có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides có thể hình thành amygdalin là hợp chất khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen, độc tố gây nguy hiểm cho cơ thể.

Tuyệt đối không ăn hạt cherry

Trong phần hạt của loại quả này có chứa cyanogenic hoặc cyanide-forming glycosides có thể hình thành amygdalin khi nhai chúng.

Đây là hợp chất khi vào hệ tiêu hóa sẽ thành cyanua hydrogen, độc tố gây nguy hiểm cho cơ thể. Nhẹ thì có thể cồn cào ruột, đau đầu, buồn nôn... trong khi người bị nặng sẽ dẫn tới ngừng tim, suy hô hấp và tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Không nên ăn cherry quá nhiều một lúc

Vì sẽ phá vỡ sự mất cân bằng trao đổi chất trong cơ thể và gây khó chịu, đặc biệt dễ dẫn tới tình trạng đầy hơi, ợ nóng, tiêu chảy.