Đôi chân trần vục sâu trong đống than đỏ cho đến khi than tàn hẳn mới thôi. Đây là biểu hiện sức mạnh, sự gan dạ, lòng dũng cảm, khéo léo, nhanh nhẹn của người đàn ông người Dao đỏ trên Cao nguyên trắng Bắc Hà. Ảnh: An Vi.