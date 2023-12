Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà "Nghiêng say mùa đông" diễn ra vào 30/12

Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2023, với chủ đề "Nghiêng say mùa đông" sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (từ ngày 30-31/12/2023), gồm 2 sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2024.

Video: Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà.

Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà "Nghiêng say mùa đông", với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách

Trong khuôn khổ Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2023, với chủ đề "Nghiêng say mùa Đông sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Hội thi tinh hoa văn hóa ẩm thực Bắc Hà và công bố món ẩm thực tiêu biểu do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận (rượu ngô Bản Phố) tại sân quảng trường Đền Bắc Hà và các tuyến phố đi bộ huyện Bắc Hà. Quảng bá Văn hóa, nghệ thuật ẩm thực Bắc Hà; vinh danh thương hiệu rượu ngô Bản Phố là một trong 121 món ẩm thực tiêu biểu do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận.