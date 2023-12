Sắp diễn ra Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà "Nghiêng say mùa đông"

Theo thông tin từ huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm 2023, với chủ đề “Nghiêng say mùa đông” sẽ diễn ra vào cuối tháng 12/2023.

Theo đó, Festival cao nguyên trắng Bắc Hà mùa đông năm nay, với chủ đề "Nghiêng say mùa đông" sẽ diễn ra trong thời gian 2 ngày (từ ngày 30-31/12/2023), gồm 2 sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2024.

Trong khuôn khổ Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2023, với chủ đề "Nghiêng say mùa Đông sẽ diễn ra các hoạt động chính như: Hội thi tinh hoa văn hóa ẩm thực Bắc Hà và công bố món ẩm thực tiêu biểu do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận (rượu ngô Bản Phố) tại sân quảng trường Đền Bắc Hà và các tuyến phố đi bộ huyện Bắc Hà. Quảng bá Văn hóa, nghệ thuật ẩm thực Bắc Hà; vinh danh thương hiệu rượu ngô Bản Phố là một trong 121 món ẩm thực tiêu biểu do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam chứng nhận.

Đặc biệt, Ban tổ chức sẽ tổ chức Hội thi trình diễn nghệ thuật khèn Mông huyện Bắc Hà lần thứ 2 năm 2023, tại sân khấu chợ đêm Bắc Hà và các trục đường chính của thị trấn Bắc Hà nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cây khèn Mông trên địa bàn huyện.

Đồng thời, góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc trong huyện và du khách thập phương đến thăm quan. Tạo cơ hội để các nghệ nhân giao lưu, học hỏi giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh, khai thác, phát huy và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển du lịch của địa phương...

Đây là năm thứ 4 Bắc Hà tổ chức Lễ hội mùa đông nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc sắc, bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc tại Bắc Hà nói riêng và trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách và quần chúng nhân dân, góp phần phục hồi du lịch.

Qua đó, tạo điểm nhấn để đưa cao nguyên trắng Bắc Hà trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế của vùng Tây Bắc; khơi dậy, giữ gìn và phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.