Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh về kết quả giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023" trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tỉnh Lai Châu thực hiện tốt việc sắp xêp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/7/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giai đoạn 2018-2023, trên cơ sở, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lai Châu, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, lộ trình thực hiện nghị quyết, kết luận và tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu làm việc với UBND tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Phương Thanh)

Tỉnh Lai Châu đã ban hành 50 văn bản để thể chế hóa chủ trương về sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo đưa nội dung đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vào chương trình công tác thường xuyên của cấp ủy, chính quyền để tổ chức, triển khai thực hiện…

Tính đến ngày 31/12/2023, toàn tỉnh Lai Châu có 433 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 165 đơn vị so với năm 2015, giảm 148 đơn vị so với năm 2017, giảm 7 đơn vị so với năm 2021, hoàn thành và vượt mục tiêu Nghị quyết số 19-NQ/TW đề ra. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập được triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lặp. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cơ bản đảm bảo quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Lê Văn Lương - Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Thanh)

Tỉnh Lai Châu tinh giản được hơn 1.660 biên chế sự nghiệp

Toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản được 1.668 biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (đạt 10,11%). Sau sắp xếp các đơn vị, toàn tỉnh giảm 137 cấp trưởng, 202 cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Giai đoạn 2018 – 2023, tỉnh Lai Châu đã tuyển dụng 1.116 viên chức, đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn chậm, có nội dung chưa đảm bảo theo kế hoạch; sau sáp nhập, tổ chức lại, hoạt động của một số đơn vị còn bất cập, hiệu quả chưa cao...

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Thanh)

Tỉnh Lai Châu đề xuất với Chính phủ chỉ đạo rà soát việc giao chỉ tiêu tinh giản biên chế 10% đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; Sớm phê duyệt quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công theo ngành, lĩnh vực; Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu trong từng ngành, lĩnh vực theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP để các địa phương có cơ sở thực hiện...

Kết luận buổi làm việc, bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao hoạt động của đoàn giám sát với những đánh giá toàn diện, rõ ràng, cụ thể. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị: Đoàn giám sát tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu tại buổi làm việc, đồng thời rà soát lại toàn bộ những nội dung đề ra trong báo cáo, nêu rõ kiến nghị, đề xuất và lý do vì sao, trong đó cần làm rõ tính đặc thù của Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn. Các sở, ngành đẩy mạnh kiểm tra các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là đơn vị giáo dục, y tế... đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu cho nhân dân trên địa bàn.