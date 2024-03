Chiều 2/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng". Đây là Công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" ở Lai Châu

Dự lễ khánh thành có Đại tá Triệu Quốc Nguậy - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu; Đại tá Nguyễn Văn Hưng – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; Nguyễn Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ; Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng; lãnh đạo các Đồn biên phòng tuyến Phong Thổ, Sìn Hồ; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã Ma Li Pho; Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Sài Gòn) – đơn vị thiện nguyện…

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng". Ảnh: Tuấn Hùng

Công trình Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" có diện tích gần 130m2 được xây dựng từ ngày 16/1/2024 đến nay. Sau một thời gian "vượt nắng, thắng mưa" thi công đến nay công trình đã hoàn thành. Công trình có tổng trị giá 280 triệu đồng. Trong đó, Công ty Rồng Việt hỗ trợ 200 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng đóng góp 50 triệu đồng và ngày công trị giá 30 triệu đồng.

Đại tá Triệu Quốc Nguậy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Hùng

Công trình Tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng được xây dựng bằng đá nguyên khối, bệ đỡ được đổ bằng bê tông, cốt thép, bên ngoài và bậc tam cấp được ốp đá đen kim tuyến; sân nền được lát bằng gạch đỏ. Tượng đài được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm "Nghe lời non nước" của tác giả Vũ Trọng Khôi, khắc hoạ hình tượng Bác Hồ đang ân cần căn dặn chiến sĩ Biên phòng; công trình được toạ lạc trong khuôn viên đơn vị.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thường trực Huyện ủy Phong Thổ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng và Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt cắt băng khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng". Ảnh: Tuấn Hùng

Công trình Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng" là công trình có ý nghĩa "Giáo dục truyền thống" sâu sắc, là nơi để đơn vị báo công lên Bác những thành tích nổi bật trong công tác và nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết, thống nhất, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn. Đồng thời, là địa chỉ giáo dục truyền thống, động viên, khích lệ tinh thần đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu"…

Các đại biểu dâng hoa Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng. Ảnh: Tuấn Hùng

Tại lễ khánh thành các đồng chí đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài "Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng". Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt tặng hoa, quà chúc mừng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959- 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024).

Các đồng chí lãnh đạo các Đồn biên phòng tuyến Phong Thổ, Sìn Hồ, lãnh đạo huyện Phong Thổ dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ xã Ma Li Pho. Ảnh: Tuấn Hùng



Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Thường trực Huyện ủy Phong Thổ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Ma Lù Thàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt và lãnh đạo các Đồn biên phòng tuyến Phong Thổ, Sìn Hồ đã dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sỹ tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ xã Ma Li Pho.