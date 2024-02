Tiết trời ấm áp, hoa đào nở đỏ thắm trên khắp các bản vùng cao Mường Tè, Lai Châu. Bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ hôm nay vui mừng đón cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu, chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" với bánh chưng xanh… làm ấm hơn tình cảm quân dân nơi thượng nguồn sông Đà.

Video: "Chiến sỹ biên phòng" mang xuân về với bà con biên giới bản Thò Ma ở Lai Châu.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu mang tết về với bà con bản Thò Ma

Vui mừng chia sẻ với Báo Nông thôn Ngày nay/Danviet/Trangtraiviet điện tử, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu cho biết: Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" do Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lai Châu, UBND huyện Mường Tè phối hợp tổ chức.

Nhiều năm qua, mỗi dịp tết đến xuân về việc hỗ trợ, chăm lo cho nhân dân khu vực biên giới đón tết luôn được lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương các cấp chú trọng quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" là một trong số đó.

Người dân bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu tưng bừng đón cán bộ chiến sỹ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng

Bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu hôm nay vui hơn mọi ngày, các cụ già, chàng trai, cô gái và các em nhỏ xúng xính trong váy - áo mới, niềm hạnh phúc ánh lên trong từng ánh mắt và nụ cười. Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã diễn ra như: Liên hoan văn nghệ, thi các trò chơi dân gian (kéo co, đẩy gậy); nhân dân xã Pa Vệ Sủ cùng BĐBP gói bánh chưng xanh tặng hộ nghèo; tổ chức "Gian hàng 0 đồng" để người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo chuẩn bị cho ngày tết; tặng quà cho học sinh, gia đình khó khăn; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con… Được biết, Thò Ma là điểm bản đầu tiên trong 44 điểm bản trên toàn tuyến biên giới Lai Châu tổ chức đón Xuân cho bà con khu vực biên giới.

Với chiều dài hơn 31km trên biên giới Việt - Trung, Pa Vệ Sủ là xã có biên giới dài thứ hai trong số các địa bàn thuộc tuyến biên giới huyện Mường Tè, gồm 7 cột mốc (từ mốc giới số 42 đến mốc giới số 48). Nơi đây 3 dân tộc anh em sinh sống, trong đó, dân tộc La Hủ chiếm 94% tổng dân số toàn xã, là dân tộc có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu đối với nhân dân địa phương, với mong muốn Tết đến với mọi người, mọi nhà.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu gói bánh chưng, vui xuân cùng bà con bản Thò Ma. Ảnh: Tuấn Hùng

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu: Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản

Gặp chúng tôi tại nơi tổ chức "Gian hàng 0 đồng", em Lù Hà Lu, người dân bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu không dấu nổi niềm vui cho biết: "Em thấy rất rất vui, vì lần đầu tiên được tham gia vào ngày lễ tết cùng các chú bộ đội biên phòng. Tham gia lễ như thế này cảm giác như mình được đi nhiều nơi hơn, để mình cảm giác bản thân mình được phát triển hơn. Và ngày hôm nay em rất là vui khi được tham gia múa hát và vui chơi cùng bà con và các chú bộ đội".

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của bà con ở bản Thò Ma nói riêng và huyện Mường Tè nói chung được nâng cao rõ rệt. Nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng thiết yếu cho KT-XH vùng biên giới được đầu tư xây dựng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, hiện nay tỉ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 68,7%, xã đạt 10/19 tiêu chí về nông thôn mới. Đến nay, toàn xã đã thành lập được 7 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 35 thành viên tham gia tự quản 18 km đường biên và 5 mốc quốc giới; 12 tổ tự quản an ninh trật tự; 524 hộ ký cam kết thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới"…

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia các trò chơi dân gian trong ngày tết. Ảnh: Tuấn Hùng

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu cho biết: Những năm qua, Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ luôn bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài công tác chuyên môn, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều cách làm hay để từng bước xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giúp dân phát triển kinh tế, dạy chữ cho đồng bào. Đặc biệt, quân dân trên địa bàn đồn đứng chân luôn một lòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình "Xuân biên phòng ấm lòng dân bản" được tổ chức nhằm chia sẻ những khó khăn với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, cùng chung tay góp sức, cùng chăm no cho các hộ nơi biên giới có cái tết đầm ấm. Đây cũng là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc nhằm giúp đỡ, đồng hành cùng với BĐBP trong nhiệm vụ gìn gữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cũng như bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Quân y BĐBP Lai Châu phối hợp với y tế địa phương khám bệnh cho người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Pa Vệ Sủ - nơi có những con đường mong manh như sợi khói, nhưng đó là con đường mà các chiến sỹ biên phòng thuộc từng mỏm đá, gốc cây. Tôi nhớ có ai đó từng viết rằng đêm giao thừa từ trên chốt gác vắng vẻ và lạnh lẽo, anh lính biên phòng lòng bồi hồi khi một cánh đào mỏng theo gió đậu vào vai áo quân hàm xanh. Sau lưng anh là làng bản thân yêu, trước mặt anh là cột mốc quốc gia với tấm Quốc huy thắm đỏ. Thêm vào đó như thể mùa xuân mỗi năm một lần, đó là "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"...

Một số hình ảnh trong ngày tết ở bản Thò Ma.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Hùng

Ban Tổ chức chương trình trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho nhân dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại tá Nguyễn Văn Hưng tặng quà cho bà Phản Thái Phiên là vợ liệt sĩ. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại diện lãnh đạo huyện Nậm Nhùn, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu vui tết cùng bà con. Ảnh: Tuấn Hùng

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu gói bánh chưng cùng người dân. Ảnh: Tuấn Hùng

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy BĐBP Lai Châu tham gia gói bánh chưng cùng bà con. Ảnh: Tuấn Hùng