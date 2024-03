Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/1/2014 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Chuyển hóa thành công nhiều địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự

Thực hiện Nghị định số 06 của Chính phủ quy định biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, từ 2015 đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đã có 550 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức cho 100% thôn, bản, khu dân cư ở 106 xã, phường, thị trấn với 90.563 hộ, 828 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đăng ký đảm bảo an ninh trật tự; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở được 10.489 buổi với hơn 860.560 lượt người tham gia.

Tỉnh Lai Châu đã chuyển hóa thành công 73 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. (Ảnh: V.T)

Trong 10 năm, Công an Lai Châu đã thành lập và tiến hành trên 40 đợt kiểm tra gắn với hướng dẫn xây dựng, thành lập các tổ chức tự quản ở cơ sở. Hiện toàn tỉnh có 49 loại mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đã nhân rộng ra 591 mô hình; Chuyển hóa thành công 73 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận tập trung vào các nội dung: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về biện pháp vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cơ quan chấp hành, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Công tác củng cố, kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, tổ phòng cháy, chữa cháy, tổ dân phòng tại địa bàn cơ sở…

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 06. (Ảnh: V.T)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đề nghị: Các cơ quan chuyên môn của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đổi mới, sáng tạo và chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Nghị định số 06. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 06 và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có các giải pháp căn cơ phát huy vai trò người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.