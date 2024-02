Ngày 8/2, lực lượng Công an Lai Châu đã triệu tập Lò Thị M để xác minh làm rõ hành vi đăng tải nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Tân Uyên, Lai Châu trên tài khoản face book…

Video: "Thực hư" cô gái trẻ "xúc phạm" lực lượng CSGT Lai Châu ngày 28 tết (nguồn Công an Lai Châu).

Xác minh làm rõ, nội dung xúc phạm lực lượng Công an Lai Châu

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lai Châu phát hiện tài khoản "Thư Nátt (Chảnh)" đăng tin cá nhân với nội dung xúc phạm "thô tục" lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an Than Uyên, tỉnh Lai Châu.

Xác minh nhanh được biết tài khoản này là của đối tượng cư trú tại địa bàn huyện Tân Uyên. Phòng Tham Mưu đã trao đổi với Công an huyện Tân Uyên xác minh xác định đối tượng là Lò Thị M, SN 2008, HKTT tại: xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên. Công an huyện Tân Uyên đã triệu tập đối tượng và mời đại diện gia đình Lò Thị M lên làm việc.

Tài khoản "Thư Nátt (Chảnh)" đăng tin cá nhân với nội dung xúc phạm "thô tục" lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự Công an Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu.

Tại Cơ quan Công an, Lò Thị M đã thừa nhận hành vi đăng tải hình ảnh có nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Than Uyên đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Mường Kim, huyện Than Uyên vào ngày 07/02/2024 trên trang Facebook cá nhân của mình "Thư Nátt (Chảnh)" nhằm mục đích nổi bật trang và câu like, tăng tương tác.

Chị Lường Thị V (mẹ của cháu M) nhận thấy hành vi của cháu là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật xin được nhận trách nhiệm trong việc giáo dục quản lý con mình, đồng thời cam kết nghiêm khắc quản lý nhắc nhở cháu không tái phạm trong thời gian tới.

Hiện Công an huyện Tân Uyên đang lập hồ sơ để xử lý Lò Thị M theo quy định đồng thời mở rộng xử lý các trường hợp có nội dung bình luận tiêu cực trong bài đăng của Lò Thị M theo quy định của pháp luật.

Lò Thị M đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình tại cơ quan Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu. Ảnh: Công an Lai Châu.

Gần đến ngày Tết Giáp Thìn, người lao động được nghỉ theo chế độ để về nhà chuẩn bị một cái Tết đoàn viên, đầm ấm với gia đình thì có những lực lượng như Y Tế, Quân đội, Biên phòng… Công an trong đó có Cảnh sát giao thông phải tạm "quên Tết" để đảm bảo bình yên cho người dân. Họ tình nguyện xả thân, vợ con họ cũng đồng cảm hy sinh, nhận sự thiệt thòi vắng người thân trong những thời khắc thiêng liêng theo phong tục cổ truyền. Việc làm của Lò Thị M và những đối tượng vào hùa, bình luận buông lời xúc phạm như nói trên thật đáng trách, đáng lên án.

"Theo quy định tại điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP được sử đổi bởi khoản 37 điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP quy định về việc xử lý vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vụ khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".