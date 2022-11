Công an Lai Châu: Xây dựng 600 nhà ở cho hộ nghèo

Sẽ có 600 ngôi nhà ở được xây dựng với tổng kinh phí 30 tỷ đồng trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu) dành cho hộ gia đình nghèo...

Nhiều nhà ở sẽ được trao trước tết

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Công an tỉnh Lai Châu đang chủ trì, phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Mường So, huyện Phong Thổ xây dựng 2 ngôi nhà mới cho 2 hộ nghèo tại bản Huổi Én, xã Mường So, huyện Phong.

Được biết, bước đầu hai hộ gia đình được chọn xây dựng là hộ Bà Thùng Thị Vón (SN 1948) và hộ Anh Lò Văn Thắng (SN 1978) thuộc bản Huổi Én, xã Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Hai hộ gia đình trên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động. Mức hỗ trợ mỗi ngôi nhà xây mới 50 triệu đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào ngày 15/11/2022.

Công an xã Phong Thổ (Lai Châu) giúp người dân san nền nhà. (Ảnh: An Ninh Lai Châu)

Hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đang tiến hành triển khai kế hoạch, chuẩn bị lực lượng, phương tiện để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Bộ Công an. Theo đó, sẽ có 600 ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 30 tỷ đồng và triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu), dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao trước 31/12/2022.

Việc triển khai xây dựng nhà cho người nghèo theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an góp phần xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an Lai Châu (10/01/1953 – 10/01/2023).