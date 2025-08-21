Giá cà phê lại tăng mạnh, tiệm cận mức cao kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 21/8

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 9/2025 trên sàn giao dịch London tăng 5,35% (236 USD/tấn) so với phiên trước đó, lên mức 4.646 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 3,12% (133 USD/tấn), đạt 4.401 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,14% (4,05 US cent/pound), lên mức 360,25 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 1,26% (4,4 US cent/pound), đạt 353,45 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng tiếp 1.200 – 1.600 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 122.600 – 123.200 đồng/kg – tiệm cận mức cao kỷ lục từ trước đến nay.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 123.000 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 122.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 122.600 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 123.200 đồng/kg.

Đà tăng mạnh tiếp tục được thúc đẩy bởi động thái gom hàng từ các đại lý và hoạt động đầu cơ mạnh trên thị trường quốc tế. Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, chưa bao giờ thị trường cà phê quốc tế lại thuận lợi như hiện nay. Giá cao, nhu cầu tăng, trong khi Việt Nam có nguồn cung ổn định. Tuy nhiên, để tận dụng triệt để lợi thế, chúng ta cần đi sâu hơn vào chế biến, thay vì phụ thuộc vào xuất khẩu thô.

Gián đoạn thương mại toàn cầu cùng tồn kho thấp đã tác động đến giá cà phê. Tuy nhiên, tồn kho Arabica trên sàn đã bắt đầu nhích lên, do được bổ sung từ Honduras và một phần từ Mexico.

Về phía cầu, bên cạnh Trung Quốc, Ấn Độ là quốc gia tỉ dân mới cũng gia tăng nhu cầu tiêu thụ cà phê. Đại diện tập đoàn cà phê hòa tan Continental Coffee Limited CCL dự báo, thị trường cà phê Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi mức tiêu thụ trong vòng 5–10 năm tới, chủ yếu nhờ thế hệ trẻ coi cà phê là thức uống hàng ngày.

Ấn Độ cũng là một nước xuất khẩu cà phê nhưng trong 9 tháng của niên vụ 2024/25, nước này chỉ xuất khẩu được 5 triệu bao, giảm đến 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy khả năng tương lai Ấn Độ có thể phải tăng nhập khẩu cà phê để phục vụ nhu cầu tiêu dùng và chế biến xuất khẩu.

Nông dân và doanh nghiệp trong nước tiếp tục hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi thị trường thế giới chứng kiến các đợt tăng tốc do nhu cầu tiêu thụ mạnh và nguồn cung thắt chặt.

Sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam có thể đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh) do nông dân mở rộng sản xuất nhờ giá cà phê tăng cao. Trong đó, sản lượng robusta ước đạt 30 triệu bao, còn arabica đạt khoảng 1 triệu bao.