Nhiều nhà nhập khẩu Mỹ có thể tìm nguồn cung cà phê thay thế từ Việt Nam hoặc Colombia
18/08/2025 14:37 GMT +7
Giá cà phê tại Mỹ đã tăng 14,5% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái. Đà tăng này được dự báo còn kéo dài khi cà phê từ Brazil bị Mỹ thuế nhập khẩu 50%.
Giá cà phê hôm nay 18/8
Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đã tăng 18% (640 USD/tấn) trong tuần trước, lên mức 4.201 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 15,9% (557 USD/tấn), đạt 4.067 USD/tấn.
Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 11% (34 US cent/pound) trong tuần qua, lên mức 341,65 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 10,5% (31,8 US cent/pound), đạt 334,2 US cent/pound.
Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 116.800 – 117.500 đồng/kg, tăng 13%, tương ứng 13.300 – 13.600 đồng/kg so với tuần trước.
Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.300 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 116.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.500 đồng/kg.
Người tiêu dùng Mỹ đang đối mặt với chi phí uống cà phê ngày càng cao, trong bối cảnh giá mặt hàng này liên tục lập kỷ lục và nhiều yếu tố dự báo mức tăng mới.
Theo số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá cà phê trong tháng 7 đã tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá bán lẻ trung bình một pound cà phê xay đạt 8,41 USD.
Áp lực giá được dự báo sẽ còn lớn hơn sau khi Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil từ đầu tháng 8. Brazil hiện là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới.
Các chuyên gia phân tích ước tính, mức thuế mới có thể khiến giá cà phê xay bán lẻ tại Mỹ tăng thêm 15–20%.
Trong bối cảnh đó, nhiều nhà nhập khẩu có thể tìm đến nguồn cung thay thế từ Việt Nam hoặc Colombia.
Trước khi có thuế nhập khẩu, thị trường cà phê đã chứng kiến đà tăng mạnh do thời tiết bất lợi tại các quốc gia sản xuất chủ lực.
Giá cà phê trong nước và thế giới đang trải qua đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển tăng cao cùng các yếu tố thương mại toàn cầu. Điều này đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng.
Niên vụ cà phê 2024/25 của Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối với những dấu ấn lịch sử. Nhờ giá bán thuận lợi, sản lượng ổn định và uy tín ngày càng vững chắc trên thị trường quốc tế, xuất khẩu cà phê Việt Nam dự kiến đạt gần 8 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,1 triệu tấn, thu gần 6 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2024 và tăng 65,1% so với cùng kỳ.
