Robusta giảm trở lại, cà phê của Brazil có thể được miễn áp thuế 50% từ phía Mỹ?

Giá cà phê hôm nay 19/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8 ở mức 4.155 USD/tấn, quay đầu giảm 1,09% (46 USD/tấn) so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 1,16% (47 USD/tấn), đạt 4.020 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tiếp tục tăng 0,57% (1,95 US cent/pound), lên mức 343,6 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 0,55% (1,85 US cent/pound), đạt 336,05 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 117.100 – 117.800 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 117.600 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 117.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 117.100 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 117.800 đồng/kg.

Giá cà phê đã giảm khỏi mức cao nhất trong phiên, với Robusta quay đầu giảm sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Brazil, ông Favaro, cho rằng xuất khẩu cà phê của Brazil có thể được miễn áp thuế 50% từ phía Mỹ (?).

Thị trường cà phê hiện đang chờ đợi sự rõ ràng hơn về chính sách thuế quan của Mỹ, khi Tổng thống Trump vẫn chưa chính thức loại trừ cà phê khỏi mức thuế 50% áp lên hàng xuất khẩu của Brazil. Thuế quan này có thể làm giảm doanh số cà phê Brazil xuất sang Mỹ và khiến tồn kho cà phê trong nước tại Brazil tăng lên.

Brazil – quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới – đang hoàn tất vụ thu hoạch cà phê năm 2025. Xuất khẩu cà phê nhân của quốc gia này trong tháng 7/2025 chỉ đạt 161.000 tấn, giảm mạnh 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh Mỹ là khách hàng lớn nhất, các thị trường tiêu thụ hàng đầu khác của cà phê Brazil bao gồm Đức, Italy và Bỉ, theo Cecafe.

Báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, xuất khẩu cà phê toàn cầu tiếp tục tăng 7,3% trong tháng 6/2025, lên mức 11,7 triệu bao. Trong đó, tăng trưởng được ghi nhận ở hầu khắp khu vực, ngoại trừ Nam Mỹ. Lũy kế 9 tháng đầu niên vụ 2024/25 (tháng 10/2024 - tháng 6/2025), xuất khẩu đạt 104,1 triệu bao, giảm nhẹ 0,2% so với 104,3 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2023/24.

Trong đó, cà phê nhân xanh chiếm 87,4% tổng khối lượng xuất khẩu tháng 6/2025, với 10,2 triệu bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đánh dấu tháng tăng trưởng thứ hai liên tiếp trong niên vụ cà phê hiện tại. Tuy nhiên, tính từ đầu niên vụ đến nay xuất khẩu cà phê nhân xanh lũy kế toàn cầu vẫn giảm 3% so với niên vụ trước, đạt 91,7 triệu bao.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê trong 7 tháng đầu năm, thu về 6 tỷ USD, tăng 6,9% về lượng và tăng tới 64,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 7/2025, lượng cà phê xuất khẩu đạt 103.000 tấn, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở Mexico (tăng gấp 88 lần) và tăng thấp nhất ở Trung Quốc (tăng 24,4%).