Giá cà phê tăng ồ ạt, nguồn cung tại Mỹ thắt chặt góp phần hỗ trợ giá

Giá cà phê hôm nay 20/8

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/8 ở mức 4.410 USD/tấn, tăng vọt 6,14% (255 USD/tấn) so với cuối tuần trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 6,17% (248 USD/tấn), đạt 4.268 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 cũng tăng tới 3,67% (12,6 US cent/pound), lên mức 356,2 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12/2025 tăng 3,87% (13 US cent/pound), đạt 349,05 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh 4.400 – 4.600 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 121.000 – 121.900 đồng/kg – cao nhất kể từ cuối tháng 5.

Cụ thể, tại Đắk Lắk (cũ), giá cà phê ở mức 121.700 đồng/kg. Tại Gia Lai (cũ), giá cà phê giao dịch đạt 121.500 đồng/kg. Tại Lâm Đồng (cũ), giá hiện ở mức 121.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông (cũ), giá cà phê hôm nay ở mức 121.900 đồng/kg.

Nông dân và doanh nghiệp trong nước tiếp tục hưởng lợi từ mặt bằng giá cao, trong khi thị trường thế giới chứng kiến các đợt tăng tốc do nhu cầu tiêu thụ mạnh và nguồn cung thắt chặt.

Giá cà phê cũng được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung tại Mỹ sẽ khan hiếm hơn, do người mua Mỹ đang tránh ký các hợp đồng mới nhập khẩu hạt cà phê từ Brazil sau khi Mỹ áp thuế 50% lên hàng xuất khẩu của Brazil. Điều này làm nguồn cung cà phê tại thị trường Mỹ trở nên thắt chặt, bởi khoảng 1/3 lượng cà phê chưa rang của Mỹ thường đến từ Brazil.

Sản lượng cà phê niên vụ 2025/26 của Việt Nam có thể đạt 31 triệu bao (quy đổi cà phê nhân xanh) do nông dân mở rộng sản xuất nhờ giá cà phê tăng cao. Trong đó, sản lượng Robusta ước đạt 30 triệu bao, còn Arabica đạt khoảng 1 triệu bao.

Sương giá và không khí lạnh trước giai đoạn ra hoa của cây cà phê có thể khiến sản lượng tại Brazil sụt giảm, cũng góp phần tác động lên giá. Tốc độ xuất khẩu từ nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới này chậm hơn so với dự kiến. Tổng sản lượng cà phê của Brazil (gồm Arabica và Robusta) trong niên vụ 2025/26 dự kiến đạt 63,9 triệu bao (loại 60kg).

Trong ngắn hạn, nhiều khả năng giá cà phê tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc vào diễn biến xuất khẩu của Brazil, Việt Nam và chính sách tiền tệ từ các nền kinh tế lớn. Đây sẽ là những yếu tố then chốt ảnh hưởng đến diễn biến giá cà phê toàn cầu trong thời gian tới, đặc biệt là cuối tháng 8 và quý III/2025.