Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Sơn La:Tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, gắn hoạt động với thực tiễn

Công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện nghiêm túc

Ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La, cùng Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã có chuyến làm việc, nắm bắt tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo tại xã Xuân Nha, Tỉnh Sơn La

Xã Xuân Nha hiện có 2.160 hộ dân với 10.110 nhân khẩu, sinh sống rải rác tại 17 bản làng, gồm nhiều dân tộc cùng chung sống như Mông, Thái, Mường, Kinh... Trong những năm qua, chính quyền xã đã tập trung triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng cơ sở.

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh Sơn La làm việc, nắm bắt tình hình nhân dân, công tác dân tộc, tôn giáo tại xã Xuân Nha. Ảnh: Nguyễn Thư

Công tác quản lý nhà nước về dân vận, dân tộc, tôn giáo tại địa phương được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tình hình tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp. Các tín đồ tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định địa phương. Các nghi lễ tôn giáo diễn ra theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Xuân Nha kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông nhằm thúc đẩy giao thương, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Đồng thời, đề xuất ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp trong thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. Bên cạnh đó, xã cũng mong muốn được tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực tôn giáo, giúp nâng cao năng lực quản lý tại cơ sở.

Đoàn công tác đề nghị xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt tập trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là ở các vùng khó khăn, vùng biên giới. Xã cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy để kịp thời giải quyết các chính sách an sinh cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của đoàn kết dân tộc trong phát triển bền vững.

Đối với các bản làng, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh nhấn mạnh vai trò của chính quyền trong việc hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện canh tác; phát huy quy ước, hương ước, và vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các cam kết để xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn.

Đoàn cũng đã đến kiểm tra tình hình thực tế tại bản Cột Mốc và bản Láy. Qua ghi nhận, hoạt động tín ngưỡng tại đây diễn ra ổn định, người dân có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

