Giá tôm nguyên liệu đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023

Giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 7/2023 tiếp tục giảm và hiện giá tôm đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 7/2023 tiếp tục giảm (cả tôm sú và tôm thẻ chân trắng), hiện giá tôm đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023.

Giá tôm xuất khẩu đang ở mức thấp

Tại Bạc Liêu, giá trung bình tôm sú ướp đá cỡ lớn 20 con/kg giảm 19.300 đồng/kg so với tháng 6/2023 xuống còn 187.000 đồng/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 150.000 đồng/kg (-22.000 đồng/kg), cỡ 40 con/kg giữ mức 130.000 đồng.



Giá tôm thẻ ướp đá cỡ 40 con/kg giảm 3.000 đồng/kg so với tháng 6/2023 xuống còn 95.000 đồng/kg; cỡ 60 con/kg giảm 2.000 đồng/kg còn 73.300 đồng/kg, cỡ 100 con/kg 67.000 đồng/kg (giảm 1.400 đồng/kg).

Giá tôm liên tiếp sụt giảm do hiện tại đang vào mùa vụ nuôi tôm chính, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước nuôi tôm khác như Ecuador, Ấn Độ và Indonesia, trong khi tình hình xuất khẩu bị đình trệ.

Trong tháng 7, diện tích thu hoạch tôm tăng do giá thu mua tôm tại các nhà máy lớn ổn định và có xu hướng tăng. Mặt khác, xuất khẩu tôm có những tín hiệu tích cực.

Sản lượng tôm tháng 7 ước đạt 123,4 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lũy kế 7 tháng ước đạt 590,1 nghìn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng tôm sú tháng 7 ước đạt 28,4 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lũy kế 7 tháng ước đạt 147,7 nghìn tấn, tăng 1,3%; sản lượng tôm thẻ chân trắng tháng 7 ước đạt 89,4 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lũy kế 7 tháng ước đạt 404,6 nghìn tấn, tăng 5,0%.

Đối với cá tra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay, giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ ổn định trong tháng 7/2023, dao động trong khoảng 26.500 - 27.500 đồng/kg cho cá trong size 800 gram - 1kg/con.

Lượng bắt của các công ty lớn ở mức thấp trong hệ thống ao nhà hoặc liên kết. Một số hộ tạm treo ao sau khi xuất bán. Hoạt động thu mua cá nguyên liệu trên thị trường suy yếu nên giá cá giống tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm, hiện chỉ còn 20.000 - 22.000 đồng/kg, giảm 5.000 - 6.000 đồng/kg so với tháng 6/2023.

Người nuôi cá tra gặp khó khăn do giá thành nuôi cá tra vẫn còn cao, người nuôi không có lãi, một số hộ tạm treo ao sau khi xuất bán. Sản lượng cá tra tháng 7 ước đạt 133 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 922,3 nghìn tấn, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2022.