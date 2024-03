Giá hạt tiêu hôm nay (10/3) vẫn dao động trong khoảng 92.500 - 95.000 đồng/kg. Tuần qua, thị trường tiêu có xu hướng đi xuống. So với đầu tuần, các tỉnh trọng điểm ghi nhận mức giảm 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (10/3)

Khảo sát, giá tiêu hôm nay dao động từ 92.500 – 95.000 đồng/kg, tại các tỉnh thu mua trọng điểm.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay ở mức 94.000 đồng/kg.

Tương tự tại Đắk Nông, giá tiêu hôm nay ở mức 96.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai giá tiêu hôm nay ở mức 92.500 đồng/kg.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay cũng chỉ còn mức 94.500 đồng/kg.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu giá tiêu còn 94.000 đồng/kg.

Giá tiêu tuần này ghi nhận xu hướng giảm. So với đầu tuần, giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm giảm 500 - 1.000 đồng/kg. Một số đơn vị và đại lý cũng đang tham gia vào việc tung hàng ra thị trường nhằm kiềm chế sự tăng giá của tiêu trong tuần qua.

Bà Hoàng Thị Liên, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu và Cây Gia vị Việt Nam (VPSA) cho biết, thực tế giá tiêu đang bước vào chu kỳ tăng và khi giá tăng đến điểm "bão hoà" sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Giá tiêu hôm nay (10/3) dao động trong khoảng 92.500 - 95.000 đồng/kg. Tuần qua, thị trường hồ tiêu có xu hướng đi xuống. So với đầu tuần, các tỉnh trọng điểm ghi nhận mức giảm 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (10/3)

Cập nhật giá tiêu trên thế giới theo Hiệp hội tiêu Quốc tế, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần qua, giá tiêu Indonesia tiếp tục tăng; giá tiêu Brazil và giá tiêu Malaysia đi ngang.

Cụ thể: Giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tiếp tục tăng 0,40 USD/tấn, lên mức 3.978 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 không đổi ở mức 4.400 USD/tấn; giá tiêu đen Malaysia ASTA ở mức 4.900 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok tăng 0.41 USD/tấn, lên mức 6.119 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA không đổi 7.300 USD/tấn.

Nguồn thông tin giá: Viện chính sách

Tháng 2/2024, giá hạt tiêu đen và trắng xuất khẩu của Indonesia tăng; trong khi tại Việt Nam giá duy trì ổn định so với cuối tháng 1/2024. Đáng chú ý, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tại Brazil tăng mạnh.

Tại cảng Lampung ASTA của Indonesia, ngày 27/2/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 42 USD/tấn so với ngày 31/1/2024, lên mức 3.911 USD/tấn. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu tăng 65 USD/tấn so với ngày 31/1/2024, lênmức 6.166 USD/tấn.

Tại cảng khu vực thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, ngày 27/2/2024, giá hạt tiêu đen loại 500g/l và 550g/l xuất khẩu ổn định so với ngày 31/1/2024, ở mức 3.900 USD/tấn và 4.000 USD/tấn; giá hạt tiêu trắng ổn định ở mức 5.700 USD/tấn.

Tại Brazil, ngày 27/2/2024, giá hạt tiêu đen xuất khẩu tăng mạnh 600 USD/tấn so với ngày 31/1/2024, lên mức 4.350 USD/tấn.

Dự báo thị trường hạt tiêu toàn cầu sẽ diễn ra sôi động. Do chênh lệch mùa vụ nên giá hạt tiêu tiếp tục neo ở mức cao trong vài tháng nữa. Trong những nước có sản lượng hạt tiêu lớn, Brazil đã qua mùa thu hoạch, hiện Việt Nam bước vào mùa thu hoạch, trong khi chính vụ của Indonesia và Malaysia vào tháng 7 hàng năm.

Dự kiến sản lượng vụ mùa 2024 đang thu hoạch của Việt Nam giảm khoảng 10,5% so với vụ trước, xuống còn 170 ngàn tấn, ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong khi nguồn cung từ các nước Indonesia, Brazil, Malaysia, Cămpuchia không bù đắp đủ cho lượng giảm xuất khẩu của Việt Nam đẩy giá hạt tiêu tăng nóng ngay từ đầu vụ.

Tháng 2/2024, giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa biến động theo xu hướng tăng và duy trì ở mức cao. Xu hướng tăng giá được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn do nguồn cung hạn chế. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, sản lượng thu hoạch vẫn chưa được nhiều do các chủ vườn thiếu nhân công. Bên cạnh đó, nhu cầu hạt tiêu từ Trung Quốc tăng mạnh đẩy giá mặt hàng lên cao.

Ngày 28/2/2024, giá hạt tiêu đen tăng từ 10.000 – 11.000 đồng/kg so với cuối tháng 1/2024 (tùy từng khu vực khảo sát), lên mức 91.000 – 94.000 đồng/kg.

Theo ước tính, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 2/2024 đạt 18 nghìn tấn, trị giá 73 triệuUSD, tăng 3,1% về lượng và tăng 5,2% về trị giá so với tháng 1/2024, nhưng so với tháng 2/2023 giảm 35,2% về lượng và giảm 12,5% về trị giá. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt khoảng 35 nghìn tấn, trị giá 143triệu USD, giảm 12,3% về lượng, nhưng tăng 12,9%về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 2/2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.082 USD/tấn, tăng 2,0% so với tháng 1/2024 và tăng mạnh 35,9% so với tháng 2/2023. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của Việt Nam ước đạt mức 4.041 USD/tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt tiêu đạt 17,47 nghìn tấn, trị giá 69,86 triệu USD, giảm 13,9% về lượng và giảm 9,9% về trị giá so với tháng 12/2023, nhưng so với tháng 1/2023 tăng 39,9% về lượng và tăng 62,6% về trị giá.

Về cơ cấu thị trường: Tháng 1/2024 so với tháng 12/2023, Việt Nam giảm xuất khẩu hạt tiêu sang nhiều thị trường truyền thống, như: Hoa Kỳ, Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Pháp, Trung Quốc…, nhưng tăng xuất khẩu sang các thị trường Ấn Độ, Đức, Hàn Quốc, Anh. So với tháng 1/2023, Việt Nam tăng xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường truyền thống, ngoại trừ Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Trung Quốc.

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Cơ cấu chủng loại xuất khẩu: Tháng 1/2024 so với tháng 12/2023, xuất khẩu hầu hết các chủng loại hạt tiêu giảm, ngoại trừ hạt tiêu trắng xay. So với tháng 1/2023, xuất khẩu tất cả các chủng loại hạt tiêu tăng; mức tăng cao nhất tính theo lượng là hạt tiêu trắng xay (tăng 123,1%), còn xét theo trị giá, mức tăng cao nhất là hạt tiêu đen xay (tăng 104,5%).

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan