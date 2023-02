Bộ đội Biên phòng Điện Biên: Đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Sáng nay 7/2, BCH Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Được thành lập ngày 7/2/1963 đến nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa tròn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Trải qua các thời kỳ lịch sử, qua nhiều cuộc chiến chống địch tiễu phỉ và các cuộc chiến tranh, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên luôn phát huy sức mạnh tổng hợp, thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (7/2/1963 – 7/2/2023) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: Vinh Duy

Chỉ tính riêng giai đoạn 2009 - 2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì và phối hợp giải quyết 573 vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và thu giữ 7.773 khẩu súng các loại; đấu tranh có hiệu quả 2 chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, bắt giữ 7 đối tượng, thu 8 súng quân dụng; phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên và lực lượng an ninh Lào đấu tranh bắt giữ 1.552 vụ/1.856 đối tượng, tang vật thu giữ 366,937kg hêrôin, 51kg ma túy đá; 1.977.012 viên ma túy tổng hợp, 134,492kg thuốc phiện, 92 ô tô, 143 xe máy, 31 tỉ đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.

Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng về công tác vận động quần chúng, hiện nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã giới thiệu 29 đồng chí cán bộ biên phòng tăng cường giữ chức phó bí thư đảng ủy 29 xã biên giới, 4 đồng chí đồn trưởng tham gia cấp ủy cấp huyện, 9 đồng chí tham gia HĐND cấp huyện, xã biên giới nhiệm kỳ 2021 - 2026, 83 đồng chí đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ thôn, bản các xã biên giới, 424 đảng viên được phân công phụ trách 1.700 hộ gia đình; nhận nuôi 26 cháu có hoàn cảnh khó khăn tại các đồn biên phòng và nhận đỡ đầu 224 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”…

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Với những thành tích đạt được, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã có nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương, tặng thưởng các danh hiệu cao quý: 4 tập thể, 2 cá nhân danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 1 Huy hiệu hòa bình thế giới; 1 Huy chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 306 Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều cờ thi đua…

Chúc mừng thành tích, cống hiến của Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên, tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị: mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành tích, chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và cấp uỷ, chính quyền cơ sở về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tập trung chỉ đạo lực lượng làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hiệp định, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Ghi nhận thành tích cống hiến của Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên. Ảnh: Vinh Duy

Nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng. Tăng cường và giữ vững quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, nhất là tăng cường hợp tác trong trao đổi nắm tình hình, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trên hai tuyến biên giới; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực…

Ghi nhận thành tích cống hiến của Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên; tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Ba cho 2 cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên.