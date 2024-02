Agribank ủng hộ 12,9 tỷ đồng xây dựng 258 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang

Sáng ngày 17/02/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức chương trình về nguồn và trồng cây “Tri ân cội nguồn cách mạng” tại Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng, thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tại chương trình, Agribank trao ủng hộ 12,9 tỷ đồng kinh phí xây dựng 258 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và huyện Sơn Dương. Đồng chí Phạm Toàn Vượng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Agribank và đồng chí Phạm Đức Tuấn – Thành viên HĐTV, Chủ tịch Công đoàn Agribank tham dự chương trình.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chia sẻ, Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng là địa điểm Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đặt trụ sở từ tháng 04/1952 đến tháng 10/1954. Tại đây, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam đã tổ chức phát hành giấy bạc ngân hàng lần đầu tiên, thu hồi giấy bạc tài chính, củng cố và ổn định hệ thống tiền tệ độc lập, tự chủ của nước ta, phát triển tín dụng ngân hàng, phục vụ đắc lực cho sản xuất và đời sống nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của công cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc ta. Thống đốc NHNN cho biết, Khu di tích lịch sử ngành Ngân hàng đã được các thế hệ cán bộ ngân hàng đi sau quan tâm xây dựng, nâng cấp, tu bổ nhiều lần từ năm 2001 đến nay. Đặc biệt, vào năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng, công trình đã được cải tạo mở rộng, nâng cấp và hoàn thiện với các hạng mục Khu trung tâm, Nhà truyền thống, Khu bia di tích, Quảng trường, sân vườn, các hạng mục phụ trợ, trồng cây xanh... Đến tháng 8/2023, công trình tiếp tục hoàn thiện hạng mục Tháp Thông Thiên để ngành Ngân hàng có được một Khu Di tích lịch sử ý nghĩa như hiện nay.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo NHNN cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc NHNN, các TCTD, các doanh nghiệp trực thuộc tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngành Ngân hàng đi trước đã có những đóng góp to lớn cho sự xây dựng, phát triển của Ngành từ những ngày đầu thành lập.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Đoàn cán bộ chủ chốt ngành Ngân hàng dâng hoa, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính đến các thế hệ đi trước đã có những đóng góp to lớn cho sự xây dựng, phát triển của Ngành.

Thống đốc NHNN nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Dù dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng toàn thể các đồng chí và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp để cùng đồng hành, chia sẻ và nỗ lực, quyết tâm khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao. Từ đó đóng góp tích cực hơn nữa vào thành tựu chung của đất nước trong năm 2024, xứng đáng với vai trò, vị thế ngành Ngân hàng là huyết mạch của nền kinh tế.

Nhân dịp này, ngành Ngân hàng tiếp tục tổ chức Chương trình “Tết Trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với mong muốn cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, xuân về theo lời dạy của Bác "Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" và góp phần tích cực hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh, vì một Việt Nam xanh.

Tại chương trình, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình an sinh xã hội trị giá 7 tỷ đồng cho huyện Sơn Dương. Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, Tuyên Quang nói chung và huyện Sơn Dương là địa phương còn nhiều khó khăn, do vậy trong những năm qua, ngành Ngân hàng đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ an sinh xã hội trên địa bàn. 7 tỷ đồng là nguồn đóng góp từ tiền lương của mỗi cán bộ ngành Ngân hàng, thể hiện trách nhiệm, sẻ chia của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành đối với cội nguồn của ngành Ngân hàng.

Cũng tại chương trình này, các Ngân hàng thương mại đã trao ủng hộ an sinh xã hội cho tỉnh Tuyên Quang, trong đó, Agribank ủng hộ 12,9 tỷ đồng xây dựng 258 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Đồng chí Phạm Toàn Vượng – Tổng giám đốc Agribank trao biển tượng trưng 12,9 tỷ đồng xây dựng 258 căn nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, để hoàn thành mực tiêu xây dựng huyện nông thôn mới, huyện Sơn Dương cần nguồn lực rất lớn. Trong thời gian qua, huyện đã được ngành Ngân hàng tích cực hỗ trợ kinh phí, góp phần quan trọng hoàn thành Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung chỉ đạo quyết tâm phấn đấu huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đồng thời chỉ đạo UBND huyện Sơn Dương khẩn trương xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn lực hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích hiệu quả và bền vững.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Ngân hàng thương mại trong thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm đối với huyện Sơn Dương nói riêng và đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Tuyên Quang nói chung. Đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn để tỉnh Tuyên Quang vững bước đi lên, từng bước vươn lên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Một số hình ảnh tại chương trình

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Thông thiên.

Đoàn Agribank tham gia trồng cây tại Khu di tích lịch sử.