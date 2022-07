Agribank Cái Bè trao tặng 5 căn nhà đại đoàn kết cho các hội gia đình khó khăn

Agribank chi nhánh huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cái Bè và chính quyền địa phương bàn giao 5 nhà đại đoàn kết cho 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Mỗi căn nhà được Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ 50 triệu đồng, tổng số tiền Agribank huyện Cái Bè hỗ trợ là 250 triệu đồng, thông qua Quỹ "Vì người nghèo" của huyện.



Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện trao quyết định bàn giao nhà cho ông Nguyễn Văn Dũ. Ảnh: QT

5 căn nhà được trao cho 5 hội gia đình, gồm: gia đình Ông Nguyễn Văn Dũ (sinh năm 1980, xã Hậu Mỹ Bắc A), làm nghề bốc xếp; bà Trần Thị Thơm (SN 1965, xã Thiện Trung), làm nghề bán vé số; bà Trần Thị Bé Tư (SN 1964, ở xã An Thái Trung), làm thuê; bà Nguyễn Thị Út (SN 1930, ở xã An Thái Đông) bán vé số và ông Trương Văn An (SN 1976, xã Hòa Khánh), làm nghề bốc xếp.

Chính quyền và chòm xóm cùng chung vui với Bà Trần Thị Thơm. Ảnh: QT

Dịp này, Bà Nguyễn Hồng Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thay mặt Ban Thường trực đã trao Thư Cảm ơn nhằm ghi nhận việc hưởng ứng và đóng góp cho Quỹ "Vì người nghèo" của tập thể Agribank huyện Cái Bè trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm lo cho người nghèo.

Những nét mặt rạng rỡ niềm vui chúc mừng gia đình bà Trần Thị Bé Tư có ngôi nhà mới. Ảnh: QT

"Đây là nguồn động viên cho những hoàn cảnh được nhận ủng hộ, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo chân thành cảm ơn và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp và tình cảm quý báu của Agribank huyện Cái Bè đã dành cho những hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh kinh tế khó khăn có được ngôi nhà lành lặn che nắng, che mưa, giải quyết những khó khăn hiện tại, tiếp thêm nghị lực để ổn định kinh tế gia đình, phát triển cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo cam kết thực hiện đúng quy chế quản lý và sử dụng quỹ cũng như chọn lọc đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh cần hỗ trợ, giúp đỡ"- bà Ngọc chia sẻ.

Đại diện Agribank Cái Bè tặng quà chúc mừng bà Nguyễn Thị Út có ngôi nhà mới. Ảnh: QT

Ông Nguyễn Văn Tho - Phó Giám đốc Agribank Cái Bè (bên trái) và bà Nguyễn Hồng Ngọc - Phó Chủ tịch MTTQ huyện cùng mở bảng tặng nhà cho gia đình anh Trương Văn An. Ảnh: QT