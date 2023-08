Thương lái vào tận vườn thu mua với giá cao ngay đầu vụ, thứ quả này của Ninh Bình không thua kém Lạng Sơn

Những ngày này, về xã Phú Long (Nho Quan) không khó để bắt gặp hình ảnh thương lái vào tận vườn thu mua na của bà con, còn người dân thì tất bật với việc thu hoạch. Tuy mới đầu vụ nhưng năm nay na được giá nên bà con rất vui mừng.

Nông dân Phú Long thu hoạch na.

Đang tập trung nhân lực thu hoạch cho diện tích trồng na của gia đình đã đến kỳ, ông Bùi Đức Lợi ở xóm 4, Phú Long cho biết: Gia đình trồng 1,5 ha na được chuyển đổi từ những diện tích trước đây trồng ngô, khoai, sắn kém hiệu quả. Đặc biệt khi tham gia vào HTX sản xuất na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long, tôi được cán bộ HTX hướng dẫn cách chăm sóc, cắt tỉa cành, thu hoạch.



Để tạo ra những quả na đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, na của gia đình đều được trồng theo quy trình VietGAP loại bỏ hóa chất độc hại, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ, phân chuồng ủ hoai (được xử lý vi sinh đúng quy trình kỹ thuật). Tuy nhiên, năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây na nên vụ này quả không được to như mọi năm nhưng bù lại năm nay được giá nên chúng tôi rất vui mừng.

Với giá bán dao động từ 35-45 nghìn đồng/kg, cao hơn 8-10 nghìn đồng/kg so với năm 2022. Trung bình ngày thấp nhất gia đình cũng thu được 2 tạ, ngày nhiều thu được gần 1 tấn quả.

Gia đình ông Nguyễn Đình Quý, ở xóm 4 Phú Long trồng hơn 1 ha na, những ngày này gia đình đang huy động nhân lực tập trung thu hoạch na để kịp cân bán cho thương lái. Những ngày qua, gia đình ông có thể thu hái trên 1 tạ na/ngày, với giá dao động khoảng 35-45 nghìn đồng/kg.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Quý nói: Cùng thời điểm này năm trước, giá na chỉ đạt 20-30 nghìn đồng/kg. Năm 2023, từ đầu vụ đến nay, giá na đạt 35-45 nghìn đồng/kg. Nếu mức giá này được duy trì và không sụt giảm quá nhiều khi vào chính vụ thì người trồng na chúng tôi năm nay thắng lớn.

Là khách hàng những năm gần đây liên tục nhập hàng của bà con Phú Long, chị Đỗ Thị Bích Phượng, chủ Gian hàng nông nghiệp Ninh Bình cho biết: Do na nơi đây được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, chất lượng thơm ngon hơn hẳn nơi khác nên được khách hàng tin dùng. Năm nay nhu cầu tiêu thụ cao nên chúng tôi liên tục nhập về phục vụ khách hàng.

Hiện nay, toàn xã Phú Long có gần 200 ha trồng na được chuyển đổi từ những diện tích trồng ngô, khoai, sắn của bà con trước đây hiệu quả kinh tế không cao. Qua thời gian cho thấy cây na rất phù hợp với đồng đất nơi đây, có giá trị dinh dưỡng cao, chất lượng thơm ngon hơn hẳn các nơi khác.

Để giúp cho việc liên kết tạo đầu ra thuận lợi cho bà con, năm 2020, HTX sản xuất na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long được thành lập. Đến nay, HTX có hơn 100 ha trồng na với 40 thành viên tham gia.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Giám đốc HTX sản xuất na trái vụ, tiêu thụ trái cây an toàn Phú Long cho biết: Muốn na có chỗ đứng trên thị trường thì sản phẩm làm ra phải ngon và mang hương vị đặc trưng của vùng miền, điều này phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật chăm sóc. Điểm mấu chốt để na ra quả được to đều, thơm ngon là phải cắt tỉa cành sao cho hợp lý. Hầu hết cành cao sẽ bị cắt bỏ, chỉ để lại những cành ngang tầm với vị trí các cành cần được phân bố đều. Theo ông Thuật, quả na mọc ở cành cao thường không ngọt và nhỏ. Hơn nữa, để cành vừa tầm với cũng giúp người nông dân dễ dàng thụ phấn cho cây.

Được biết, năm nay mặc dù thời tiết bất thuận, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây nên na phát triển kém hơn, quả không to bằng mọi năm nhưng bù lại năm nay na được giá, toàn bộ diện tích thu hoạch đến đâu được thương lái trong tỉnh cũng như các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định thu mua hết đến đó. Với giá thu mua dao động từ 35-45 nghìn đồng/kg, vụ này bà con thắng lợi lớn, có hộ thu về từ 300-400 triệu đồng.

Ông Thuật cho biết thêm: Với những giá trị kinh tế từ cây na mang lại cho bà con nơi đây, trong thời gian tới, HTX mong muốn mở rộng diện tích nhằm phát triển các giống na với chất lượng cao hơn.

Ngoài ra, HTX cũng hướng tới việc xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm. Đặc biệt, các thành viên HTX đang ấp ủ kế hoạch phát triển giống na tím cực hiếm, chỉ có ở vùng đất Phú Long.

Đây vốn là giống na đột biến với màu tím lạ mắt, dù sản lượng không cao nhưng chất lượng không thua gì nhiều giống na dai khác. Từ đó cây na thực sự trở thành cây trồng giúp bà con vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất cằn sỏi đá nơi đây.