Thu 450 tỷ đồng nhờ trồng vải chín sớm, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật

Theo Phòng NNPTNT huyện Tân Yên (Bắc Giang), đến nay, toàn huyện thu hoạch gần hết diện tích vải sớm. Nhờ giá vải tăng cao nên doanh thu của người trồng vải cũng đạt cao nhất từ trước đến nay. Việc xuất khẩu vải cũng khá thuận lợi…

Doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ vải thiều chín sớm để xuất đi Mỹ, Nhật

Những ngày này, các thành viên HTX sản xuất, tiêu thụ vải thiều sớm Phúc Hòa (Tân Yên, Bắc Giang) đã gần như kết thúc vụ vải sớm. Năm nay, toàn bộ sản lượng vải sớm trồng theo quy trình VietGAP, GlobalGAP được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao nên bà con rất phấn khởi.

Chúng tôi biết được thông tin về HTX sản xuất, tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa qua một người bạn chuyên bán nông sản trên mạng - chị Đoàn Kim Dung (ở Hà Nội).

Chị Dung cho hay: Không ngờ năm nay muốn mua vải VietGAP, GlobalGAP khó như vậy. Đặt hàng từ sớm, "nói khó" mấy lần ông Giám đốc HTX Phúc Hòa mới để dành lại cho 1 chuyến, trong khi bao nhiêu khách đang mong chờ được ăn vải sớm chất lượng. Thì ra toàn bộ sản lượng vải thiều chất lượng cao của HTX sản xuất, tiêu thụ vải sớm Phúc Hòa đã được các doanh nghiệp thu mua đưa đi xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Mỹ.

Các thành viên của HTX Phúc Hòa thu hoạch vải sớm. Năm nay vải sớm vừa được mùa, vừa được giá nên bà con rất phấn khởi. Ảnh: P.H

Tỉnh Bắc Giang đã tiêu thụ hơn 50.000 tấn vải Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Bắc Giang), đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch và tiêu thụ được hơn 50.000 tấn vải. Trong đó có hơn 40.000 tấn vải sớm và hơn 10.000 tấn vải thiều chính vụ. Hiện, giá vải thiều chính vụ dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, tùy loại và được tiêu thụ tốt. Thống kê sơ bộ, hiện mỗi ngày có hơn 80 xe chở vải thiều Bắc Giang được thông quan theo "luồng xanh" qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Ngoài ra, sản phẩm vải thiều Bắc Giang còn được xuất khẩu sang các nước: Campuchia, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan, châu Âu... Cùng với các thương nhân thu mua vải tiêu thụ trong nước, hiện một số doanh nghiệp xuất khẩu nông sản như Công ty cổ phần Việt Pháp (Hà Nội), Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm Toàn Cầu (Lục Ngạn), Công ty Ameii, Công ty TNHH Xuất khẩu trái cây Chánh Thu... đã đẩy mạnh thu mua vải thiều để đưa đi xuất khẩu. P.V

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN, ông Nguyễn Văn Thiết - Giám đốc HTX cho biết: Phúc Hòa được quy hoạch là vùng trồng vải chín sớm, với tổng diện tích vải sản xuất theo quy trình VietGAP là hơn 200ha; GlobalGAP là hơn 20ha. Những năm gần đây, bà con đã quen thuộc với việc chăm sóc vải đắt tiền, chỉ làm hàng xuất khẩu nên vải cho chất lượng rất cao.

"Nếu như vải chăm sóc theo quy trình thông thường năng suất chỉ được 11-12 tấn/ha, thì nhiều diện tích vải GlobalGAP vụ này đạt tới gần 20 tấn/ha.

Hiện giá thu mua vải VietGAP tại vườn là 20.000-25.000 đồng/kg; giá vải GlobalGAP là 30.000 - 35.000 đồng/kg. Giá vải vụ này cao hơn năm ngoái từ 5.000 -10.000 đồng/kg tùy loại" - ông Thiết vui vẻ nói.

Bà Vy Thị Oanh (ở thôn Phúc Lợi, xã Phúc Hòa) cho biết, nhờ có cán bộ khuyến nông xã hướng dẫn nên gia đình bà là hộ đầu tiên của huyện Tân Yên canh tác vải theo tiêu chuẩn hữu cơ thành công.

Bà Oanh cho biết, 1ha vải của gia đình đạt sản lượng khoảng 10 tấn. Công ty cổ phần NEW AG Technologies Việt Nam đã ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ để xuất khẩu sang Mỹ với giá 30.000 đồng/kg.

Cũng theo ông Thiết, toàn bộ sản lượng vải loại 1 của HTX đã được các công ty Toàn Cầu, Chánh Thu, Rồng Đỏ thu mua để xuất khẩu sang Nhật Bản, Mỹ. Năm nay, sản lượng vải loại 1 được khoảng 250 tấn. Nhưng kể cả vải loại 2-3, không xuất khẩu được thì HTX cũng bán được cho thị trường trong nước với giá từ 23.000 - 24.000 đồng. Trong khi vải thông thường, "hàng chợ" chỉ từ 10.000-15.000 đồng/kg.

Ông Thiết cũng chia sẻ tin vui: Năm nay người trồng vải có lợi nhuận khá, sau khi hạch toán, trừ các chi phí tính ra mỗi kg vải lãi hơn 10.000 đồng.

Thu 450 tỷ đồng nhờ vải chín sớm

Gia đình chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hoà (Tân Yên - Bắc Giang) trồng hơn 150 cây vải sớm, thu được khoảng 6-7 tấn quả. Ảnh: K.N

Tại xã Phúc Hòa, nhiều vườn vải áp dụng chuẩn quy trình VietGAP, GlobalGAP cho quả vải to, đều, thương nhân đến tận vườn đặt mua từ lúc quả còn xanh. Ví như, Công ty cổ phần Ameii Việt Nam (Hà Nội), Công ty TNHH Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre) đã ký cam kết bao tiêu 1.000 tấn vải sớm của nhóm hộ dân tại xã áp dụng chuẩn quy trình canh tác VietGAP, GlobalGAP. Giá thu mua khoảng 30.000 đồng/kg.

Phòng NNPTNT huyện Tân Yên cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi cộng với bà con có kinh nghiệm chăm sóc nên sản lượng vải sớm toàn huyện đạt cao, khoảng 16.500 tấn, tăng hơn 3.300 tấn so với năm trước.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hưng (thôn Lân Thịnh, xã Phúc Hòa) hiện trồng gần 500 cây vải sớm. Năm nay, vải được mùa hơn năm ngoái, dự kiến thu được hơn 15 tấn quả. Với giá bán như hiện nay, gia đình anh dự kiến thu lãi khoảng 200 triệu đồng.

Nhiều người vẫn nghĩ chăm vải theo quy trình VietGAP, GlobalGAP thì năng suất thấp hơn, do phải hạn chế phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật…

Theo ông Nguyễn Văn Thiết, điều đó không đúng. Hiện nay, trình độ trồng và chăm sóc vải sớm của nông dân Phúc Hòa rất chuyên nghiệp, hiệu quả. Bà con chú trọng sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, ghi chép nhật ký nghiêm ngặt, đặc biệt từ đầu vụ đã có cán bộ chuyên môn, khuyến nông từ tỉnh xuống xã hỗ trợ nên hầu hết diện tích vải sớm đều cho chất lượng cao, mẫu mã đẹp.





Chị Nguyễn Thị Nhung - cán bộ khuyến nông xã Phúc Hòa khẳng định, chất lượng quả vải nâng cao một phần do thời tiết thuận lợi, nhưng yếu tố then chốt vẫn là do người dân áp dụng tốt biện pháp canh tác an toàn sinh học, VietGAP, GlobalGAP.

Hiện, HTX Phúc Hòa có 20 thành viên. Năm nay, bên cạnh tiêu thụ gần 300 tấn vải cho các thành viên, HTX còn có kế hoạch thu mua khoảng 1.000 tấn nữa cho bà con ngoài HTX.

Để đảm bảo chất lượng vải, ông Nguyễn Văn Thiết cho biết HTX thường xuyên phối hợp với cán bộ khuyến nông, Phòng NNPTNT tuyên truyền cho bà con áp dụng đúng quy trình chăm sóc an toàn.

"Rút kinh nghiệm vụ vải trước, có một hộ phun thêm thuốc đã làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu. Vì vậy năm nay chúng tôi quan tâm, giám sát rất kỹ khâu sản xuất để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Cùng đó, HTX phối hợp với chính quyền sớm xúc tiến ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp ở phía Nam và siêu thị ở các tỉnh lân cận" - ông Thiết cho biết.

"Chúng tôi vẫn bảo nhau, để tạo dựng được thương hiệu vải sớm Phúc Hòa, được doanh nghiệp tin tưởng thu mua lâu dài thì mất rất nhiều thời gian công sức, do đó phải cùng nhau đoàn kết giữ gìn uy tín, chất lượng. Chỉ cần 1 hộ làm sai là ảnh hưởng tới cả tập thể" - ông Thiết nói thêm.

Nhờ giá bán vải sớm tăng cao nên ước tính, tổng doanh thu vụ vải sớm toàn huyện Tân Yên đạt khoảng 450 tỷ đồng, cao hơn vụ trước khoảng 125 tỷ đồng và cũng là vụ vải có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Điểm mới của vụ vải này là sản phẩm vải sớm đã tiếp cận nhiều thị trường cao cấp như: Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Lào, Campuchia.