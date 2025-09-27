Thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI
27/09/2025 17:09 GMT +7
Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã thống nhất chương trình, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu... sẵn sàng cho phiên chính thức.
Hơn 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La
Chiều 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành Phiên trù bị.
Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh
Sơn La tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất, an ninh trật tự và công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.
Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm "gốc rễ" để xây dựng nông thôn mới bền vững
Sau sát nhập, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) xác định, đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân là cái gốc, là bản lề quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra sức bật toàn diện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La
Ngày 22/9, Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Sơn La đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định sự phát triển toàn diện.