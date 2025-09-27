Sơn La thi đua yêu nước

Thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI

Văn Ngọc - Phạm Hoài

27/09/2025 17:09 GMT +7

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đã thống nhất chương trình, quy chế làm việc; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu... sẵn sàng cho phiên chính thức.

Hơn 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La

Chiều 27/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành Phiên trù bị.

Dự Phiên trù bị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Tham dự Phiên trù bị có 400 đại biểu chính thức, gồm 41 đại biểu đương nhiên, 359 đại biểu bầu và chỉ định, đại diện cho trên 94.300 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.
Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại Phiên trù bị.
Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, phát biểu tại Phiên trù bị.
Tại Phiên trù bị, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội. Theo đó, Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí.
Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Sơn La XVI nhất trí thông qua chương trình, nội quy, quy chế Đại hội; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Quyết định thành lập các đoàn đại biểu, tổ thảo luận; hướng dẫn thảo luận để tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Theo chương trình, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/9, với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế, sức mạnh đoàn kết và bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Sơn La trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc”.
Nông sản đặc trưng của Sơn La được trưng bày, giới thiệu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Tags:

Xem thêm

Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm 'gốc rễ' để xây dựng nông thôn mới bền vững

Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm "gốc rễ" để xây dựng nông thôn mới bền vững

Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La

Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La

Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sơn La tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo tốt nhất cơ sở vật chất, an ninh trật tự và công tác tuyên truyền, sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm 'gốc rễ' để xây dựng nông thôn mới bền vững

Sơn La: Mường Cơi lấy thu nhập làm "gốc rễ" để xây dựng nông thôn mới bền vững

Sau sát nhập, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) xác định, đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân là cái gốc, là bản lề quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra sức bật toàn diện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La

Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La

Ngày 22/9, Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sơn La đạt nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định sự phát triển toàn diện.