Thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI

Sau sát nhập, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) xác định, đảm bảo thu nhập bền vững cho người dân là cái gốc, là bản lề quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo ra sức bật toàn diện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.