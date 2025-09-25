Sơn La: Đảm bảo các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Sơn La chuẩn bị tốt cho Đại hội

Ngày 25/9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tổng thể các nội dung chuẩn bị phục vụ Đại hội.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ thi công công trình tuyến đường số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Minh Thu

Đoàn công tác đã kiểm tra tổng thể các nội dung chuẩn bị cho Đại hội, gồm: Kiểm tra trang trí khánh tiết tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; tổng duyệt Đoàn chào mừng Đại hội; kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tại hội trường; các phòng thảo luận tổ, phòng tác nghiệp tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; hệ thống điện, nước, internet, âm thanh, ánh sáng, phòng chống cháy nổ.

Kiểm tra khu trưng bày quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương và không gian phục vụ đại biểu chụp ảnh, tham quan tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh; khu trưng bày triển lãm ảnh chào mừng Đại hội; kiểm tra công trình tuyến đường số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc...

Công trình tuyến đường số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Minh Thu

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo các bộ phận điều hành, phục vụ khẩn trương hoàn thiện các chi tiết từng nội dung; đồng thời tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các khâu, từ cơ sở vật chất đến an ninh, hậu cần. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trang trí khu vực tổ chức Đại hội, khu vực triển lãm ảnh khẩn trương kiểm tra, hoàn tất các phần việc.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ cấp điện, đường truyền, âm thanh, ánh sáng, chương trình nghệ thuật chào mừng… tổng rà soát trước Đại hội diễn ra, đảm bảo Đại hội được tổ chức chu đáo, khoa học, trang trọng, xứng tầm sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ tỉnh.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đang gấp rút hoàn tất những khâu cuối cùng, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ từ cơ sở vật chất, hậu cần đến an ninh, trang trí, thông tin tuyên truyền…

Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng quyết định phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025 – 2030, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh Sơn La đổi mới, phát triển năng động, giàu bản sắc đến bạn bè, đối tác trong và ngoài tỉnh.

Một số hình ảnh tổng kiểm tra