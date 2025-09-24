Sơn La: Tưng bừng khí thế ra quân tuyên truyền, khai mạc triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Tạo sự thống nhất tư tưởng và hành động, khẳng định niềm tin với Đảng

Sự kiện có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh: đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Chá Ạ Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí lãnh đạo UBMT TQVN tỉnh và Đoàn TNCS HCM tỉnh...

Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, nằm trong chuỗi các sự kiện tuyên truyền hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI (diễn ra từ ngày 27 - 29/9) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh buổi Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động và Lễ ra quân tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Hoàng Ngân Hoàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La, nhấn mạnh: "Sự kiện là một trong những hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc, được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Hoạt động này không chỉ khích lệ, cổ vũ, tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn củng cố, bồi đắp và khẳng định niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại.

Bà Hoàng Ngân Hoàn - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hoài.

Đặc biệt, sự kiện còn là dịp để nhìn lại và khẳng định những thành tựu phát triển vượt bậc của đất nước nói chung và của tỉnh Sơn La nói riêng, nhất là trong bối cảnh tỉnh nhà kỷ niệm 130 năm thành lập (10/10/1895 - 10/10/2025). Đây là cơ hội để phản ánh quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phấn đấu xây dựng Sơn La ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại".

Tại Triển lãm tranh cổ động đã trưng bày 9 pano tấm lớn và các cụm pano tứ giác, giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật tâm huyết của nhiều họa sĩ, nghệ sĩ và cán bộ làm công tác văn hóa trên địa bàn. Các tác phẩm này được đánh giá cao về giá trị nghệ thuật và tư tưởng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thể hiện rõ nét tinh thần, ý chí và khát vọng vươn lên của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngay sau lễ khai mạc, Lễ ra quân tuyên truyền đã chính thức khởi động. Các đội tuyên truyền lưu động đã tỏa đi khắp các tuyến phố, mang thông tin trực tiếp về Đại hội Đảng bộ tỉnh đến với người dân một cách sinh động và hiệu quả nhất, tạo không khí rộn ràng, náo nức trên khắp địa bàn.



Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng tới thành công của Đại hội

Để chuẩn bị cho công tác tuyên truyền Đại hội, trong thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều hoạt động đa dạng như: Biên tập và phát hành tài liệu tuyên truyền; Sáng tác các mẫu tranh cổ động, biểu trưng Đại hội; Xây dựng kịch bản các chương trình nghệ thuật; Hướng dẫn hệ thống báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở trên toàn tỉnh triển khai tuyên truyền.



Trong thời gian tới, từ nay cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI (diễn ra từ ngày 27 - 29/9), công tác tuyên truyền sẽ tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tập trung hoàn thành các nội dung đã được Ban tổ chức Đại hội phân công, như: trang trí khánh tiết, trưng bày triển lãm ảnh và tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng thành công của Đại hội.

Các đội tuyên truyền lưu động đã tỏa đi khắp các tuyến phố, mang thông tin trực tiếp về Đại hội Đảng bộ tỉnh đến với người dân. Ảnh: Phạm Hoài.

Nội dung tuyên truyền sẽ tập trung làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội, cũng như các quan điểm, chủ trương và định hướng lớn được nêu trong văn kiện Đại hội.

Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và ý chí “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lễ khai mạc triển lãm và ra quân tuyên truyền được xem là một điểm nhấn quan trọng, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI đến mọi tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng và tương lai phát triển của quê hương Sơn La.

Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày Triển lãm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Ảnh: Phạm Hoài.