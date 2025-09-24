Clip: Chăn nuôi - “chìa khóa” giúp đồng bào các dân tộc Sơn La nâng cao thu nhập

Nông dân thay đổi cách thức chăn nuôi để nâng cao thu nhập

Sơn La, nơi những bản làng người Thái, Mông, Khơ Mú, Dao… đang ngày càng khởi sắc nhờ hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế. Những ngôi nhà khang trang, những con đường bê tông sạch đẹp, những đàn trâu, bò, dê khỏe mạnh trên nương cỏ xanh mướt… minh chứng cho sự đổi thay từng ngày.

Trong bức tranh phát triển ấy, chăn nuôi đã và đang trở thành “chìa khóa” giúp bà con dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống no ấm, văn minh.

Về xã Mai Sơn, chúng tôi tìm đến gia đình anh Lò Văn Xuân, dân tộc Thái, bản Bó Hặc, xã Mai Sơn, một trong những hộ tiên phong trong chăn nuôi trâu, bò vỗ béo. Trước đây, kinh tế gia đình anh chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng lúa, cuộc sống chật vật. Nhưng sau những buổi họp bản, được cán bộ khuyến nông và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, anh Xuân quyết tâm thử sức với chăn nuôi.

“Thấy bà con trong vùng nuôi trâu, bò vỗ béo cho thu nhập khá, tôi bàn với gia đình xây chuồng trại kiên cố, đầu tư vốn mua trâu, bò về nuôi. Để có hiệu quả, mình chọn những con khung to, khỏe mạnh, sau đó chăm sóc, tiêm phòng, bổ sung thức ăn từ cỏ xanh, ngô, sắn đến tinh bột. Chuồng trại phải mát về hè, ấm về đông, vệ sinh sạch sẽ thì đàn mới lớn nhanh, ít bệnh”, anh Xuân chia sẻ.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo của gia đình anh Lò Văn Xuân, dân tộc Thái, bản Bó Hặc, xã Mai Sơn. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, bình quân mỗi năm gia đình anh nuôi từ 30 – 50 con trâu bò vỗ béo, cho thu nhập trên 160 triệu đồng tiền lãi. “Có tiền từ chăn nuôi, tôi làm được nhà mới, con cái có điều kiện học hành, đời sống đỡ vất vả hơn trước nhiều” – anh Xuân cười hiền.

Không chỉ anh Xuân, gia đình ông Lò Văn Toán ở bản Mường Bú, xã Mường Bú cũng là một điển hình. Tận dụng diện tích đất rộng, từ năm 2015 ông đầu tư phát triển chăn nuôi bò nhốt chuồng. Hiện nay, mỗi lứa, ông Toán nuôi từ 15 – 17 con bò thương phẩm, bán ra 2 đợt/năm, mỗi con đạt giá từ 15 – 20 triệu đồng.

Để có nguồn thức ăn ổn định, ông Toán chuyển đổi đất nương kém hiệu quả sang trồng cỏ voi, chuối và kết hợp sử dụng phụ phẩm nông nghiệp. “Nuôi bò không chỉ giúp gia đình có thu nhập ổn định mà còn tận dụng được nguồn lực sẵn có ở địa phương”, ông Toán cho biết.

Gia đình ông Lò Văn Toán, bản Mường Bú, xã Mường Bú có thu nhập ổn định từ chăn nuôi bò. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La phát triển chăn nuôi bền vững

Sơn La có diện tích tự nhiên rộng lớn, đồng cỏ tự nhiên phong phú, nguồn phụ phẩm nông nghiệp dồi dào, khí hậu mát mẻ, rất thuận lợi cho phát triển đại gia súc. Nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số như: hỗ trợ con giống, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình điểm, khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa.

Ông Phùng Kim Sơn – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La thông tin: Trong những năm qua, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng. Tỉnh định hướng phát triển theo mô hình tập trung, trang trại, gia trại, đảm bảo an toàn sinh học, gắn với bảo vệ môi trường. Sơn La đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc ở vùng đặc biệt khó khăn, hướng đến sản xuất hàng hóa bền vững.

Sơn La có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi. Ảnh: Văn Ngọc

Đến năm 2025, Sơn La sẽ duy trì đàn trâu khoảng 111.000 con, đàn bò thịt đạt 384.710 con, đàn dê gần 183.000 con, đàn gia cầm trên 8,5 triệu con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 92.500 tấn, sản lượng sữa tươi khoảng 92.800 tấn.

Hiện trên địa bàn tỉnh, nhiều chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với hộ dân đã hình thành và phát huy hiệu quả, như 5 chuỗi thịt lợn quy mô 35.000 con, sản lượng 4.350 tấn/năm; 02 chuỗi thịt gà quy mô 32.500 con, sản lượng 35 tấn/năm. Diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 3.000 ha, sản lượng gần 8.650 tấn, tăng hơn 17% so với năm 2021.

Tỉnh cũng đặc biệt chú trọng công tác thú y, phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng trên 4,4 triệu liều vắc xin mỗi năm. Dù từng phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng hay viêm da nổi cục, song nhờ sự chủ động, kịp thời của ngành chức năng và ý thức của người dân, chăn nuôi Sơn La vẫn giữ được sự ổn định và phát triển.

Nhờ đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, người dân Sơn La có thu nhập ổn định. Ảnh: Văn Ngọc

Để hướng tới phát triển bền vững, Sơn La đang tập trung quy hoạch lại các vùng chăn nuôi, khuyến khích mô hình trang trại tập trung gắn với kiểm soát dịch bệnh và môi trường. Tỉnh cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư xây dựng nhà máy, ký kết liên kết với nông dân, bảo đảm đầu ra ổn định.

Có thể khẳng định, với tiềm năng sẵn có, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, cùng sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, ngành chăn nuôi Sơn La sẽ tiếp tục vươn xa, không chỉ nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đưa Sơn La trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp xanh, bền vững ở vùng Tây Bắc.