Mai Sơn bứt phá nhờ nông nghiệp công nghệ cao

Mai Sơn, địa phương có diện tích cây ăn quả quả lớn

Hiện nay, toàn xã Mai Sơn (Sơn La) có gần 5.000 ha cây ăn quả, trong đó 694,5 ha thuộc hai vùng sản xuất na và xoài ứng dụng công nghệ cao. Đây là kết quả của quá trình quy hoạch lại diện tích sản xuất, đồng thời chú trọng khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước hình thành chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ khép kín và bền vững.

Mai Sơn hiện có 48 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, chuyên canh các loại cây ăn quả như xoài, nhãn, na, thanh long, dâu tây… Nhiều giống cây trồng chất lượng cao được đưa vào sản xuất như na Thái, na sầu riêng, nhãn ghép, xoài Đài Loan, xoài Úc, bưởi da xanh, bưởi Diễn, vú sữa, thanh long ruột đỏ…

Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất và chất lượng nông sản được nâng lên rõ rệt, với sản lượng cây ăn quả toàn xã đạt gần 80.000 tấn mỗi năm.

Những năm gần đây, xã Mai Sơn đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học vào canh tác cây ăn quả. Ảnh: Văn Ngọc

Một số HTX tiêu biểu như HTX Dâu tây Xuân Quế, HTX Anh Trang, HTX Mé Lếch, HTX Thanh Sơn và HTX Tiểu khu 3/2 ghi nhận mức thu nhập từ 7 - 20 tỷ đồng/năm. Giá trị sản xuất tại các vùng ứng dụng công nghệ cao đạt trung bình 250 - 300 triệu đồng/ha/năm, nhiều mô hình cho hiệu quả vượt trội so với canh tác truyền thống.

Trong những năm gần đây, kỹ thuật thụ phấn nhân tạo cho na đã trở thành điểm nhấn trong ứng dụng công nghệ cao ở xã Mai Sơn. Nhờ đó, năng suất na đạt từ 13 - 17 tấn/ha, cho thu nhập 400 - 450 triệu đồng/ha. Riêng giống na Thái mang lại giá trị vượt trội, từ 600 triệu đến 800 triệu đồng/ha.

Không dừng lại ở đó, nông dân Mai Sơn còn áp dụng thành công kỹ thuật trồng dâu tây chín sớm, rải vụ, giúp sản phẩm có mặt trên thị trường quanh năm, bán với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg. Hiện toàn xã có hơn 400 ha dâu tây, trong đó khoảng 40% diện tích được canh tác rải vụ, góp phần ổn định thu nhập cho người dân và nâng cao giá trị sản phẩm.

Xã Mai Sơn, một trong những địa phương có diện tích cây dâu tây lớn của tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Mai Sơn đồng bộ các giải pháp phát triển cây ăn quả

Theo lãnh đạo UBND xã Mai Sơn, địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng sản lượng cây trồng chủ yếu lên 102.000 tấn/năm.

Xã Mai Sơn tiếp tục quy hoạch các vùng nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai đặc thù.

Vùng trồng cây ăn quả của xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Mai Sơn cũng đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp chế biến nông sản trong và ngoài địa phương nhằm hình thành các chuỗi liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản, tạo hệ thống logistics và chuỗi cung ứng hiện đại.

Ứng dụng công nghệ cao trong phát triển cây ăn quả không chỉ giúp Mai Sơn chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang mô hình an toàn, hữu cơ, VietGAP mà còn góp phần xây dựng vùng chuyên canh nông sản chất lượng cao.

Với định hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, trải nghiệm nông nghiệp, Mai Sơn đang khẳng định vị thế là điểm đến tiềm năng trên bản đồ nông nghiệp hiện đại và bền vững.