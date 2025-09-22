Sơn La chuẩn bị chu đáo cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Sơn La chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La chủ trì hội nghị; dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Tại họp báo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả tổ chức đại hội các đảng bộ trực thuộc và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đến ngày 31/7/2025, toàn bộ 79/79 đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội, sớm hơn một tháng so với yêu cầu của Trung ương. Các đại hội diễn ra trang trọng, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, an toàn và hiệu quả.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29/9/2025, với 400 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 94.000 đảng viên toàn tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội sẽ dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Về nội dung, Đại hội sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho giai đoạn 2025 – 2030. Dự thảo Văn kiện đã được lấy ý kiến rộng rãi từ Trung ương, các đảng bộ cơ sở và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trong đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm kinh tế - xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, trung tâm chế biến nông sản và điểm đến du lịch trọng điểm của khu vực. Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, hạ tầng số và khu công nghiệp; thúc đẩy chuyển đổi số.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, trình độ, đặc biệt chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ có năng lực về khoa học – công nghệ. Đến nay, phương án nhân sự Đại hội đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt.

Cùng với đó, các phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, y tế, điện nước và vệ sinh an toàn thực phẩm đã được chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện để Đại hội diễn ra thành công.

Họp báo về công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Lò Minh Hùng khẳng định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và niềm tin của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân các dân tộc Sơn La. Công tác tuyên truyền cần tạo không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch”.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ thành công, mở ra giai đoạn phát triển mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Sơn La phát triển trong thời kỳ hội nhập.