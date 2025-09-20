Sơn La có thêm 2 Ủy viên UBND tỉnh
20/09/2025 15:06 GMT +7
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La được bầu bổ sung vào Ủy viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sơn La tăng cường năng lực điều hành
Ngày 20/9, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 34 để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và công tác nhân sự.
Kỳ họp do các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa.
Tham dự có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.
Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, tập trung vào công tác điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, chế độ chính sách hỗ trợ dân cư vùng đặc biệt khó khăn, mức chi cho công tác phổ biến pháp luật, giám sát, phản biện xã hội… Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết.
Đặc biệt, kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và ông Hoàng Văn Vạn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã trúng cử, trở thành Ủy viên UBND tỉnh.
Việc kiện toàn nhân sự lần này góp phần tăng cường năng lực điều hành của UBND tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh Sơn La đang triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm về giáo dục, tài chính, đầu tư công và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.
Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời tập trung chuẩn bị các nội dung quan trọng phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La.
Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh Sơn La.
Anh thợ sửa xe máy ở Sơn La ngày nào nay là tỷ phú kinh tế trang trại, được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Từ anh thợ sửa chữa xe máy, nay ông Nguyễn Đức Cường, bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La đã xây dựng thành công mô hình kinh tế trang trại tổng hợp với doanh thu hàng tỷ đồng/năm. Ông được bình chọn là 1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025.
Nông thôn Tây Bắc: Sơn La tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự học đường
Ngành GD&ĐT Sơn La tăng cường an ninh, trật tự trường học năm học 2025-2026, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.
Sơn La: Phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao quản lý tài nguyên, môi trường
Thời gian vừa qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường Sơn La đã đạt nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân trên 5%/năm.
Nông thôn Tây Bắc: Sơn La giữ "hồn" những nếp nhà sàn dân tộc Mường ở Mường Cơi
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, những ngôi nhà sàn yên bình, giản dị đã gắn bó mật thiết với đời sống bà con người Mường ở bản Tân Hợp, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La. Bên nếp nhà sàn thân thương là đời sống yên bình của bà con người Mường. Họ chung sống vui êm đềm cùng núi rừng và luôn biết kế thừa và phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông họ đã dày công xây dựng.