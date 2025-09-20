Sơn La có thêm 2 Ủy viên UBND tỉnh

Sơn La tăng cường năng lực điều hành

Ngày 20/9, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 34 để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách và công tác nhân sự.

Kỳ họp do các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Văn Vạn, Nguyễn Văn Chiến. Ảnh: Diệp Hương

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, tập trung vào công tác điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách nhà nước, chế độ chính sách hỗ trợ dân cư vùng đặc biệt khó khăn, mức chi cho công tác phổ biến pháp luật, giám sát, phản biện xã hội… Sau khi thảo luận, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết.

Đặc biệt, kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La và ông Hoàng Văn Vạn, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn La đã trúng cử, trở thành Ủy viên UBND tỉnh.

Việc kiện toàn nhân sự lần này góp phần tăng cường năng lực điều hành của UBND tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh Sơn La đang triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm về giáo dục, tài chính, đầu tư công và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ họp chuyên đề thứ 34, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV. Ảnh: Diệp Hương

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Các nghị quyết vừa được thông qua là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết, bảo đảm đúng quy định pháp luật; đồng thời tập trung chuẩn bị các nội dung quan trọng phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh Sơn La.