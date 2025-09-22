Sơn La: Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Sơn La với sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của tỉnh trong khu vực, tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực phát triển.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, kinh tế Sơn La duy trì tăng trưởng ổn định, quy mô mở rộng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 5,12%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 61,8 triệu đồng/người/năm.

Hệ thống hạ tầng trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được đầu tư khang trang. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung xây dựng Sơn La trở thành Trung tâm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trung tâm chế biến nông sản, sữa và hoa quả của vùng Tây Bắc. Cơ cấu ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng khai khoáng, tăng mạnh chế biến, chế tạo, hướng tới phát triển bền vững. Hiện tỉnh đã quy hoạch 2 khu công nghiệp, 21 cụm công nghiệp; trong đó, 1 khu công nghiệp và 2 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Trên lĩnh vực thương mại, Sơn La đã chủ động đưa sản phẩm nông sản lên 35 sàn thương mại điện tử; có 17 sản phẩm xuất khẩu đến 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản Sơn La trên thị trường trong và ngoài nước.

Nông sản Sơn La được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Ảnh: Văn Ngọc

Du lịch có bước phát triển ấn tượng. Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là Khu du lịch quốc gia năm 2024, đồng thời 3 năm liên tiếp (2022 – 2024) được vinh danh là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu châu Á”, và 2 năm liền (2022 – 2023) là “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La cũng đã được quy hoạch vào hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2025, ngành du lịch dự kiến đón 5,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt 6.300 tỷ đồng, gấp nhiều lần so với năm 2020.

Du lịch Sơn La ngày càng trở thành điểm đến của nhiều du khách. Ảnh: Văn Ngọc

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ. Đáng chú ý là việc khởi công tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh; trình Bộ Giao thông Vận tải Đề án xã hội hóa đầu tư Cảng hàng không Nà Sản; đưa vào vận hành tuyến tránh QL6 qua TP. Sơn La; hoàn thành mục tiêu 100% đường đến trung tâm xã được cứng hóa.

Sơn La cũng là một trong những địa phương có chỉ số cải cách hành chính tốt, liên tục nằm trong top 20 cả nước, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành phố Sơn La (cú) được UNESCO công nhận vào Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu. Trong nhiệm kỳ, tỉnh đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát sớm hơn 5 tháng so với yêu cầu của Chính phủ, hỗ trợ 12.375 hộ, với tổng kinh phí hơn 612 tỷ đồng, trong đó 84% từ nguồn xã hội hóa.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, từ 21,66% năm 2021 xuống còn 7,89% năm 2025, bình quân giảm 3,59%/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Đời sống tinh thần nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường, đặc biệt với 9 tỉnh Bắc Lào; trong nhiệm kỳ đã khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Lóng Sập – Pa Háng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Bộ máy chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực; công tác dân vận được tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Sơn La đã và đang khẳng định vị thế là tỉnh trung tâm của vùng Tây Bắc, tạo nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành tựu của nhiệm kỳ 2020 - 2025 là minh chứng rõ nét cho sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trên con đường xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.