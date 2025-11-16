Giá cà phê có tuần giảm mạnh, Brazil tiếp tục thúc đẩy Mỹ giảm thêm thuế với cà phê

Giá cà phê hôm nay 16/11

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm liên tiếp 5 phiên trong tuần qua, với mức giảm lên tới 8,9% (413 USD/tấn) so với tuần trước, đạt 4.249 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 9,1% (425 USD/tấn), còn 4.223 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 12/2025 giảm với biên độ nhẹ hơn, giảm 2% (8 US cent/pound) so với tuần trước, xuống còn 399,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 3,1% (11,9 US cent/pound), đạt 374 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 108.700 - 110.500 đồng/kg, giảm mạnh 9.000 – 9.300 đồng/kg, tương ứng 7,5 – 7,9% so với tuần trước.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 110.500 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 109.800 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 108.700 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 110.500 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa của Việt Nam giảm do giá toàn cầu đi xuống sau khi có thông tin Mỹ xem xét giảm thuế nhập khẩu cà phê.

Bên cạnh đó, một phần nguyên nhân khiến giá giảm do cây cà phê của Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi và Fung-wong, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi hơn tại Brazil.

Brazil sẽ tiếp tục thúc đẩy việc được Mỹ giảm thêm thuế đối với mặt hàng cà phê xuất khẩu, sau khi quyết định mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ thuế gần như không tạo ra tác động đáng kể đối với nhà cung cấp lớn nhất của nước này.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh giảm thuế đối ứng đối với một số mặt hàng, bao gồm cà phê, cũng như thịt bò, cà chua và chuối — động thái nhằm hạ chi phí thực phẩm trong bối cảnh chính quyền chịu sức ép từ cử tri về việc giảm giá các mặt hàng thiết yếu.

Brazil, quốc gia đang phải chịu thêm khoản phụ thu 40% bên cạnh mức thuế đối ứng, vẫn phải đối mặt với mức thuế quá cao đối với hàng xuất khẩu. Điều này khiến nước này rơi vào thế bất lợi so với các quốc gia như Việt Nam, nơi cà phê xuất khẩu hiện được miễn thuế hoàn toàn.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 10 đạt 68.316 tấn, kim ngạch thu về 394,4 triệu USD, giảm 15,8% về lượng và 14,7% về kim ngạch so với tháng trước, nhưng tiếp tục tăng mạnh 50,4% về lượng và 51,6% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch hơn 7,4 tỷ USD, tăng 13,4% về lượng và tăng tới 62% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2024.

Đây cũng là kim ngạch xuất khẩu cao nhất kể từ trước đến nay của ngành cà phê, bỏ xa mốc 5,6 tỷ USD đạt được trong năm 2024.

Kết quả này có được là nhờ nhu cầu duy trì ở mức cao tại các thị trường tiêu thụ chủ lực và giá cà phê thế giới tăng mạnh.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm đạt 5.660 USD/tấn, tăng 42,7% so với cùng kỳ năm ngoái – mức cao chưa từng có. Tính riêng trong tháng 10, giá xuất khẩu bình quân ở mức 5.774 USD/tấn, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 0,8% so với tháng 10/2024.

Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng cà phê của Việt Nam niên vụ 2025–2026 kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 9/2026, được dự báo sẽ tăng 10% so với vụ trước nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi.

Theo Vicofa, thời tiết tốt trong thời gian qua đã giúp cây cà phê sinh trưởng ổn định tại Việt Nam – quốc gia sản xuất robusta lớn nhất thế giới. Bên cạnh đó, giá cà phê tăng cũng khuyến khích nông dân đầu tư nhiều hơn cho việc chăm sóc vườn cây nhằm nâng cao năng suất.

