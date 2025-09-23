Ông Nguyễn Trường Chinh giữ chức Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 2005-QĐ/TU ngày 18/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Trường Chinh, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La, được tin tưởng giao giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La, kể từ ngày 23/9/2025.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La - ông Nguyễn Đức Thành trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trường Chinh. Ảnh: Khải Hoàn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng tân Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng tập thể Ban Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ, Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La cần tiếp tục bám sát định hướng của Tỉnh ủy, phản ánh kịp thời, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Các sản phẩm báo chí phải gắn với thực tiễn đời sống, phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Đồng thời, đơn vị cần đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn đa nền tảng, đưa thông tin nhanh chóng, hiệu quả và lan tỏa rộng rãi đến công chúng.



Ông Nguyễn Trường Chinh ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu. Ảnh: Khải Hoàn