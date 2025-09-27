Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ

Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Tây Bắc. Ảnh: Phạm Hoài.

Tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc, trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Bác đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Ngay sau Lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ, Quảng trường Tây Bắc. Đoàn đại biểu dự Đại hội đã đến viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La và dâng hương các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La tại Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong không khí trang nghiêm, với lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Trước Anh linh Bác Hồ và các vị Tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.



Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Nhà tù Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo chương trình, chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành phiên trù bị, chuẩn bị cho phiên khai mạc chính thức vào sáng 28/9.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ