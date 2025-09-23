Tuyên Quang: Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang dâng hương tại Lán Nà Nưa, Đình Tân Trào trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào. Ảnh: Mùa Xuân. Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, xã Tân Trào. Ảnh: Tuệ Linh.

Thực hiện chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn đại biểu dự Đại hội do ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, cùng các Ủy viên Ban Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại biểu dự Đại hội đã kính dâng lẵng hoa tươi thắm lên Anh linh Bác tại Tượng đài Bác Hồ và các vị Tiền bối cách mạng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tân Trào.

Trong giờ phút thiêng liêng và xúc động, đoàn đại biểu đã bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu và các vị Tiền bối cách mạng đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trước Anh linh Bác và các vị Tiền bối cách mạng, Đoàn đại biểu nguyện vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; suốt đời học tập, noi theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu đề ra, xứng đáng là Thủ đô giải phóng, Thủ đô kháng chiến, nơi biên cương, địa đầu của tổ quốc.

Trước Anh linh Bác và các vị Tiền bối cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang nguyện quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đề ra, góp phần cùng cả nước vươn mình trong Kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.