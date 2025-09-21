Tuyên Quang: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường"

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường", xã Bạch Xa. Ảnh: Tuấn Tú.

Ngày 21/9, trong không khí tưng bừng, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bạch Xa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, UBND xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” năm 2025.

Các đại biểu tham dự ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường", xã Bạch Xa. Ảnh: Tuấn Tú.

Trong tiết trời se se lạnh, nắng vàng, đến với ngày hội, người dân, du khách đã được hòa mình trong không khí sôi động của các trò chơi dân gian như: đánh cù, ném pao, bắt cá bằng tay; chiêm ngưỡng những màn trình diễn trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc Mông, Tày, Dao.

Tham gia trải nghiệm không gian chợ quê, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và cùng nhau xuống đồng gặt lúa; thưởng thức múa khèn Mông, hát then, đàn tính, giao lưu văn nghệ cùng đồng bào địa phương.

Du khách trải nghiệm gặt lúa cùng bà con nhân dân xã Bạch Xa. Ảnh: Tuấn Tú.

Phát biểu tại lễ hội, ông Cao Việt Bắc, Phó Chủ tịch UBND xã Bạch Xa, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Ngày hội “Mùa vàng trên Cao Đường” không chỉ là ngày hội của nông dân, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, nơi bà con và du khách được hòa mình trong những sắc màu văn hóa đặc trưng.

Đồng thời, chiêm ngưỡng trang phục truyền thống rực rỡ của các chàng trai, cô gái Mông, tham gia các trò chơi dân gian; thưởng thức những món ăn dân dã do chính người dân địa phương chế biến.

Tất cả tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, nơi quá khứ – hiện tại – tương lai giao thoa, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc.

Màn trình diễn trang phục dân tộc rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc Mông, Tày, Dao xã Bạch Xa. Ảnh: Tuấn Tú.

Đây là dịp để tôn vinh nghề nông và người nông dân cần cù, sáng tạo; quảng bá hình ảnh quê hương Bạch Xa thân thiện, giàu lòng mến khách, giàu truyền thống đến bạn bè trong và ngoài tỉnh, góp phần hưởng ứng Lễ hội Thành Tuyên năm 2025.