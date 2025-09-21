Tuyên Quang đặt mục tiêu đột phá cho năm học 2025-2026: Hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm học mới 2025-2026. Văn bản nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Trọng tâm của năm học mới sẽ là việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục thường xuyên. Tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục đẩy mạnh mô hình giáo dục STEM/STEAM, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào giảng dạy.

Trọng tâm của năm học mới 2025 - 2026 là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, từ mầm non, phổ thông đến giáo dục thường xuyên. Ảnh: Duy Tuấn.

Đặc biệt, một trong những mục tiêu đột phá được đặt ra là nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, đặc biệt là tiếng Anh. Tỉnh hướng tới chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học, một bước đi chiến lược nhằm hội nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Song song với đổi mới chuyên môn, công tác quản lý cũng được siết chặt. UBND tỉnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của các nhà trường và địa phương thông qua cơ chế tự chủ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.



Bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tỉnh sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Các chương trình hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, xóa mù chữ và dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ.

Tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới. Ảnh: Hạnh.

Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt cũng được chú trọng, thể hiện rõ tinh thần nhân văn và quyết tâm không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau trên con đường tiếp cận tri thức.



Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tỉnh sẽ tập trung khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa đội ngũ.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác tại các địa bàn khó khăn. Đây là bước chuẩn bị cần thiết để sẵn sàng triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.



Để đảm bảo nguồn lực cho giáo dục, Tuyên Quang sẽ huy động và sử dụng hiệu quả ngân sách Nhà nước, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa. Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng chỉ đạo siết chặt quản lý các khoản thu trong trường học, nhấn mạnh yêu cầu “tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc trong Nhân dân”. Đây là một thông điệp mạnh mẽ, đáp ứng sự mong mỏi của đông đảo phụ huynh và người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành Giáo dục, hướng tới xây dựng mô hình trường học số, lớp học thông minh, áp dụng học bạ điện tử và văn bằng số. Công tác cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh nhằm cắt giảm các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, giáo viên và học sinh.

UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan để cụ thể hóa các chỉ đạo, đồng thời tham mưu xây dựng Đề án phát triển giáo dục giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, năm học 2025-2026 hứa hẹn sẽ là một năm học bản lề, tạo đà cho những bước phát triển vượt bậc của giáo dục Tuyên Quang.