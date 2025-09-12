Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang: Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh

Hội nghị thường kỳ tháng 8/2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Văn Nghị.

Sáng nay 12/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 8/2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương theo dõi, phụ trách tỉnh Tuyên Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang dự Hội nghị thường kỳ tháng 8/2025 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Ảnh: Văn Nghị.

Hội nghị đã nghe Thường trực UBND tỉnh trình về việc xin chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Tiểu dự án 3: Giải phóng mặt bằng địa phận huyện Hàm Yên thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang cũ.

Tờ trình về việc cho chủ trương đưa các lô đất tại Khu Kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy ra khỏi kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác...

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các Tờ trình của Đảng ủy UBND tỉnh. Đồng thời, nhấn mạnh, việc này góp phần giải quyết căn cơ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các Chương trình dự án trọng điểm.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 đề ra, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; triển khai các nhiệm vụ sau hợp nhất tỉnh và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đảm bảo thông suốt, không để gián đoạn, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội…

Đối với một số nội dung về: Tiếp thu Kết luận của Bộ Chính trị tại buổi làm việc, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Dự thảo lần 7, Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh sau khi đã tiếp thu Kết luận của Bộ Chính trị và một số nội dung chương trình Đại hội... Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí, giao cho các tiểu ban cụ thể hóa vào nhiệm vụ của mình để làm tốt nhất công tác chuẩn bị tổ chức, phương án đón tiếp đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ Nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Văn Nghị.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị các Tiểu ban phục vụ đại hội chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng ủy UBND tỉnh triển khai cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đến cấp cơ sở, tránh để sót văn bản; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt là thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng công tác an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Các lượng chức năng tăng cường công tác đảm bảo an ninh biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các Đảng ủy trực thuộc ngay sau đại hội cần ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa; đồng thời triển khai, cụ thể hóa ngay Nghị quyết Đại hội.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu chỉ đạo của Trung ương để hướng dẫn các xã, phường trong tỉnh lấy nhiệm kỳ đại hội là khóa 1 để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cũng lưu ý các Đảng ủy trực thuộc cần thực hiện công tác văn thư, lưu trữ bài bản, khoa học.