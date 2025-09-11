Tuyên Quang bứt phá cải cách hành chính sau hơn 2 tháng chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động

Xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương, gồm thị trấn Yên Phú, xã Yên Phong, Lạc Nông (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cũ).

Tuyên Quang triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính ở cấp xã

Tại xã Bắc Mê, đây là xã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 địa phương, gồm thị trấn Yên Phú, xã Yên Phong, Lạc Nông (huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang cũ). Ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Bắc Mê đã thành lập đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Mê đặt ở trung tâm thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê (cũ).

Đồng thời, UBND xã đã phân công một Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để quản lý, đôn đốc đội ngũ công chức hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Bà Nguyễn Thị Hoè, công chức Tư pháp - hộ tịch xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Hàng ngày, đội ngũ công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Mê tiếp nhận các loại hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia rồi xử lý và trả kết quả.

Cùng với đó, hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, đăng nhập nộp hồ sơ trực tuyến như, khai sinh, đăng ký kết hôn....

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Nguyễn Thị Ban, giáo viên một trường của xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang bảo: Nhà tôi ở tỉnh Bắc Kạn (cũ) nay là tỉnh Thái Nguyên, tôi lên đây công tác nên tôi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Mê để xác nhận một số hồ sơ liên quan và được cán bộ, công chức xã Bắc Mê tư vấn, hướng dẫn nhiệt tình.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bắc Mê, tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ ngày 1/7/2025, xã Đồng Văn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 xã, thị trấn gồm: Đồng Văn, Tả Lủng, Thài Phìn Tủng, Tả Phìn và Pải Lủng (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ), với diện tích hơn 12.249 ha.

Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân cư đông, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao và thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, cho biết: Trước yêu cầu mới, Đảng ủy, chính quyền xã Đồng Văn đã đổi mới phương thức lãnh đạo, phân công rõ trách nhiệm, thành lập 6 tổ công tác xuống từng thôn, bản tuyên truyền bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông. Cách làm này giúp người dân dễ tiếp cận, chủ động tham gia dịch vụ công trực tuyến.

Ngay sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Văn đi vào hoạt động nề nếp, áp dụng nguyên tắc “6 rõ”, mô hình “4 tại chỗ”, công khai 361 thủ tục ở 11 lĩnh vực. Trung tâm còn hỗ trợ cài đặt VNeID, nộp hồ sơ và kích hoạt định danh điện tử lưu động cho bà con nhân dân.

Tính đến 8/9/2025, Trung tâm đã tiếp nhận 2.788 hồ sơ, 2.780 hồ sơ giải quyết trước hạn, 100% số hóa. Đồng Văn đứng thứ 2/124 xã, phường toàn tỉnh về tiến độ giải quyết TTHC và đứng thứ 5 về dịch vụ công trực tuyến.

Anh Giàng Mí Thò, thôn Tả Phìn A, xã Đồng Văn chia sẻ: Cấp xã giải quyết nhanh gọn, cán bộ nhiệt tình, thái độ thân thiện. Nhiều thủ tục như đất đai, căn cước công dân được xử lý ngay tại xã, bà con không phải đi xa như trước.

Tuyên Quang đạt nhiều kết quả nổi bật trong chiến dịch cao điểm “69 ngày đêm” chuẩn hóa thủ tục hành chính

Trong chiến dịch cao điểm “69 ngày đêm” chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC), thiết lập quy trình giải quyết TTHC điện tử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra từ xây dựng văn bản đến tổ chức triển khai.

Ngay sau khi chính thức thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp từ 1/7/2025, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành giải pháp đồng bộ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Vai trò người đứng đầu được phát huy, đội ngũ công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC.

Để triển khai hiệu quả về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành nhiều văn bản quan trọng, nổi bật là Kế hoạch về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, toàn tỉnh đã đơn giản hóa 50 TTHC, giúp giảm trên 26% chi phí cho doanh nghiệp; chuẩn hóa 2.150 TTHC, trong đó, 95,57% được cung cấp trực tuyến, 45,74% ở mức toàn trình.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang đặt tại đường Quang Trung, phường Phan Thiết cũ nay là phường Minh Xuân. Ảnh: Mùa Xuân.

Từ 1/7 đến 1/9/2025, sau sắp xếp vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh tiếp nhận trên 92.000 hồ sơ; trong đó, có 98,1% giải quyết đúng và trước hạn; hồ sơ trực tuyến đạt 99,82%, số hóa 80,15%, thanh toán trực tuyến 82,85%.

Đến 2/9/2025, tỉnh Tuyên Quang đạt 84 điểm, xếp loại “tốt”, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt tuyệt đối 18/18 điểm.

Tỉnh Tuyên Quang đạt 84 điểm, xếp loại “tốt”, đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, 125 Trung tâm Phục vụ hành chính công trên toàn tỉnh đã vận hành ổn định, gồm 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (bố trí Bộ phận Một cửa ở cơ sở 1 và cơ sở 2) và 124 trung tâm cấp xã được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại.

83% cán bộ, công chức được cấp chứng thư số; hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn kỹ năng vận hành dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ mới. Gần 300 cán bộ, công chức, sở, ngành, địa phương được đào tạo về vận hành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC...

Toàn tỉnh đã có trên 1 triệu tài khoản định danh điện tử được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số.

Tổng đài 1022 tiếp nhận, giải đáp 436 cuộc gọi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ.

Chiến dịch “69 ngày đêm” không chỉ đem lại kết quả nổi bật về cải cách TTHC mà còn thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuyên Quang trong xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

Những thành tựu đạt được sẽ là nền tảng để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.