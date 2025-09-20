Khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Khánh thành công trình Cổng chào và đường bê tông thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang. Ảnh: Hoàng Tuyến – Hoàng Tuấn.

Sáng nay 20/9, xã Bằng Lang, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức khánh thành công trình Cổng chào và đường bê tông thôn Hạ Thành. Đây là hai công trình của xã Bằng Lang chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Công trình cổng chào thôn Hạ Thành có chiều cao 5m, rộng 4,5m với tổng kinh phí thực hiện 52,3 triệu đồng, trong đó UBND xã hỗ trợ 15 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 37,3 triệu đồng.

Công trình đường bê tông thôn Hạ Thành được Nhà nước hỗ trợ trên 26 tấn xi măng, Nhân dân đóng góp gần 700 ngày công lao động; công trình có chiều dài 250m, chiều rộng mặt đường 3m, bê tông dày 14cm với tổng kinh phí 173 triệu đồng.

Hai công trình được khởi công từ ngày 30/7/2025, đến nay đã hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo về thiết kế, tạo điểm nhấn cảnh quan, thể hiện bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới khang trang, sạch đẹp, thuận lợi cho việc lưu thông, giao thương hàng hóa.

Qua đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà trưng bày sản phẩm OCOP xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: My Ly.

Cũng trong sáng nay (20/9), xã Đồng Văn tổ chức khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà trưng bày sản phẩm OCOP.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Văn được khởi công vào đầu tháng 8-2025, có diện tích trên 300m2, được xây dựng mang kiến trúc truyền thống của địa phương với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng.

Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đồng Văn đã giải quyết 2.995 thủ tục hành chính. Kết quả xếp hạng đánh giá chất lượng phục vụ trên Dịch vụ công trực tuyến của xã Đồng Văn hiện duy trì đứng thứ 2/124 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã là nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai và minh bạch; góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Từ đó xây dựng chính quyền phục vụ, thân thiện, gần gũi với nhân dân.

Nhà trưng bày sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương xã Đồng Văn đi vào hoạt động nhằm giới thiệu các sản phẩm nông sản, sản phẩm nổi bật của địa phương. Đây sẽ là nơi giúp bà con nông dân và các hợp tác xã, tổ hợp tác quảng bá sản phẩm; tạo cơ hội kết nối giữa người tiêu dùng và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài tỉnh; đồng thời là điểm đến hấp dẫn cho du khách.

Việc khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ hành chính công và Nhà trưng bày sản phẩm OCOP xã Đồng Văn góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh việc quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP, sản phẩm địa phương của xã.