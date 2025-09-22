Ảnh: Tuyên Quang dấu ấn một nhiệm kỳ
22/09/2025 15:13 GMT +7
Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ Nghị quyết Đại hội với nhiều kết quả quan trọng và dấu ấn nổi bật.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với những thành tựu quan trọng, kinh nghiệm quý báu và đứng trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới (2025-2030), tỉnh Tuyên Quang đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng là quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.