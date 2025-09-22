Ảnh: Tuyên Quang dấu ấn một nhiệm kỳ

Tỉnh Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang cũ. Sau khi sắp xếp, tỉnh Tuyên Quang có diện tích tự nhiên là 13.795,50km2, quy mô dân số là 1.865.270 người; 124 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 117 xã và 7 phường). Đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025. Tính đến ngày 31/7/2025, toàn tỉnh có 128 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1.439 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 135.000 đảng viên. Đến ngày 13/8/2025, cả 4 Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và 124 Đảng bộ, xã phường đã tổ chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Qua đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo động lực mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo nền tảng vững chắc xây dựng tỉnh phát triển, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Tỉnh Tuyên Quang triển khai hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau; Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, phong trào “Bình dân học vụ số; đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc... Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang được triển khai theo hình thức thi công "3 ca 4 kíp", với tinh thần “xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “Vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão”, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” được phát động từ năm 2024 đến nay, tỉnh Tuyên Quang đã sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát với 15.064 nhà/15.064 nhà. Kinh tế tỉnh Tuyên Quang tăng trưởng khá, thể hiện rõ nét qua quy mô kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 đều tăng khá so với năm 2020; phát triển kinh tế luôn được thực hiện gắn với tăng cường khoa học, công nghệ; bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tỉnh Tuyên Quang cũ, tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt 8,01%; quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 55.162 tỉ đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2020; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 66,68 triệu đồng/năm, tăng 23,16 triệu đồng so với năm 2020. Tỉnh Hà Giang cũ, tổng sản phẩm bình quân 5 năm đạt 5,9%. Quy mô kinh tế năm 2025 ước đạt 40.950 tỉ đồng, tăng 1,58 lần so với năm 2020; tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 45,0 triệu đồng/năm, tăng 15,2 triệu đồng so với năm 2020. Với hơn 28.000 ha chè, Tuyên Quang tự hào là một trong những vựa chè lớn nhất cả nước. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những đồi chè Shan tuyết cổ thụ mà còn có các giống chè lai năng suất cao, tất cả đều góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho bà con nông dân. Phát huy tiềm năng lợi thế, tỉnh Tuyên Quang có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp nuôi cá lồng, xây dựng mô hình du lịch sinh thái lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang. Kinh tế lâm nghiệp phát triển khá nhanh và vững chắc; duy trì tỷ lệ che phủ của rừng trên 62%; diện tích rừng trồng, sản lượng khai thác và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt cao, trong đó tỉnh Tuyên Quang đạt 89.031 ha rừng trồng, trở thành tỉnh đứng đầu cả nước về diện tích rừng trồng. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được phát động từ năm 2022 đến nay, tỉnh Hà Giang có 51/175 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 133 thôn được công nhận thôn nông thôn mới, trong đó có 52 thôn đặc biệt khó khăn, thôn biên giới. Tỉnh Tuyên Quang có 88/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới,20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Du lịch tiếp tục phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng. Các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện gắn với thước đo hiệu quả từ thực tiễn. Trong đó, khâu đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông đạt được những kết quả quan trọng, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện. Thể hiện rõ nét nhất là công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống về mọi mặt cho nhân dân. Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Khoa Khám bệnh và điều trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quản Bạ, góp phần cùng ngành Y tế tỉnh đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong đó, đẩy mạnh tính chủ động dự báo, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn có chuyển biến tích cực và đạt được một số thành tích nổi bật; học sinh giỏi quốc gia tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác giáo dục nghề nghiệp có chuyển biến tích cực; các ngành nghề đào tạo từng bước được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an và các bộ, ban, ngành Trung ương chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tại Lễ khánh thành Tượng đài “Bác Hồ ở Tân Trào”, xã Tân Trào giữa tháng 8/2025.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 với những thành tựu quan trọng, kinh nghiệm quý báu và đứng trước thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới (2025-2030), tỉnh Tuyên Quang đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tự hào với truyền thống quê hương cách mạng, với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ quyết tâm bứt phá, lập nên những thành tựu phát triển mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng là quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.