Sơn La: Khánh thành và khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI
27/09/2025 09:36 GMT +7
Sơn La khánh thành, khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La
Ngày 27/9, tại phường Tô Hiệu (Sơn La), UBND phường Tô Hiệu tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường Phạm Văn Đồng, tuyến giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc và khởi công dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trọng điểm.
Các công trình được hoàn thành và khởi công đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Sơn La, có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Về phía đại biểu, có các đồng chí: Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.
Dự án tuyến đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài 820m, tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm, từng gặp khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng, nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của tỉnh và thành phố, đến nay tuyến đường đã hoàn thành, thông xe đúng dịp Đại hội.
Cùng ngày, tuyến giao thông số 4 nối từ đường số 3 lên đường Nguyễn Văn Linh, với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, cũng chính thức được đưa vào sử dụng. Dự án từng kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhưng với sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành, góp phần kết nối hạ tầng khu vực trung tâm thành phố.
Theo lãnh đạo UBND phường Tô Hiệu, việc hoàn thành và khởi công các công trình giao thông thể hiện sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng lòng của nhân dân; cũng như quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Các công trình không chỉ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải thiện cảnh quan mà còn giải quyết những điểm nghẽn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Đây là những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.
Một số hình ảnh thông xe tuyến đường
Trong không khí hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 24/9, tại Quảng trường Tây Bắc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm tranh cổ động và Lễ ra quân tuyên truyền.
Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hoá, bền vững giúp đồng bào các dân tộc ở Sơn La tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế địa phương.
Ngày 22/9, Báo và Phát thanh Truyền hình Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.
Từ một bản còn nhiều gian khó, Nghĩa Hưng (xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La) đã chuyển mình ngoạn mục, vươn lên trở thành bản nông thôn mới kiểu mẫu. Đằng sau sự "thay da đổi thịt" ấy là bóng dáng của một người cán bộ gần dân, trọng dân, dám nghĩ, dám làm và luôn đi tiên phong trong mọi việc khó – ông Nguyễn Đức Cường, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản.