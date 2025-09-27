Sơn La: Khánh thành và khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La

Ngày 27/9, tại phường Tô Hiệu (Sơn La), UBND phường Tô Hiệu tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường Phạm Văn Đồng, tuyến giao thông số 4 khu vực Quảng trường Tây Bắc và khởi công dự án cải tạo, nâng cấp hè phố một số tuyến đường trọng điểm.

Các công trình được hoàn thành và khởi công đúng dịp chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự buổi lễ, về phía lãnh đạo tỉnh Sơn La, có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Về phía đại biểu, có các đồng chí: Đỗ Văn Ân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Thào Xuân Sùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La, đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Tô Hiệu (Sơn La). Ảnh: Phạm Hoài

Dự án tuyến đường Phạm Văn Đồng có tổng chiều dài 820m, tổng mức đầu tư trên 29 tỷ đồng. Đây là công trình trọng điểm, từng gặp khó khăn về vốn và giải phóng mặt bằng, nhưng với sự quyết liệt chỉ đạo của tỉnh và thành phố, đến nay tuyến đường đã hoàn thành, thông xe đúng dịp Đại hội.

Cùng ngày, tuyến giao thông số 4 nối từ đường số 3 lên đường Nguyễn Văn Linh, với tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, cũng chính thức được đưa vào sử dụng. Dự án từng kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, nhưng với sự đồng thuận của nhân dân, sự nỗ lực của các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành, góp phần kết nối hạ tầng khu vực trung tâm thành phố.

Phường Tô Hiệu (Sơn La) khánh thành, khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Phạm Hoài

Theo lãnh đạo UBND phường Tô Hiệu, việc hoàn thành và khởi công các công trình giao thông thể hiện sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng lòng của nhân dân; cũng như quyết tâm của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Các công trình không chỉ góp phần chỉnh trang bộ mặt đô thị, cải thiện cảnh quan mà còn giải quyết những điểm nghẽn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đây là những công trình thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Một số hình ảnh thông xe tuyến đường