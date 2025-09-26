Nông sản tiêu biểu của tỉnh Sơn La sẽ được trưng bày trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Sơn La với đa dạng các loại nông sản

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đang đến gần. Cùng với công tác chuẩn bị chu đáo về tổ chức, an ninh, hậu cần…, không gian trưng bày nông sản và sản phẩm OCOP của tỉnh bên lề Đại hội được xem là điểm nhấn đặc biệt, vừa quảng bá hình ảnh Sơn La năng động, sáng tạo, vừa khẳng định thành tựu trong phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh được giao chủ trì triển khai. Ngay từ đầu, công tác chuẩn bị đã được tiến hành khẩn trương, đồng bộ, từ thiết kế mô hình, dựng gian hàng đến rà soát danh mục sản phẩm, mời các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia.

Sơn La với đa dạng các sản phẩm nông nghiệp. Ảnh: Văn Ngọc

Bà Lê Thị Hồng Anh, Giám đốc Trung tâm, thông tin: Chúng tôi xác định đây là cơ hội để quảng bá hình ảnh và thành tựu của tỉnh tới các đại biểu, đối tác. Đến nay, mọi hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Các đơn vị tham gia đều chủ động, trách nhiệm, chuẩn bị sản phẩm và nhân sự một cách chu đáo.”

Không gian trưng bày sẽ quy tụ nhiều sản phẩm tiêu biểu, phản ánh rõ dấu ấn nông nghiệp Sơn La. Bên cạnh những sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp, Trung tâm còn phối hợp với các HTX đưa đến nhiều nông sản tươi và sản phẩm chế biến đặc trưng: na, vú sữa hoàng kim, chanh leo vàng, bơ, thanh long, mít, hồng giòn, mận, xoài, trà cascara, cà phê hòa tan, chuối sấy dẻo...



Đến nay, Sơn La có 214 sản phẩm OCOP. Ảnh: Văn Ngọc

Những sản phẩm này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, vừa thể hiện thành quả ứng dụng công nghệ cao, sản xuất an toàn, vừa phản ánh phong trào OCOP đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn tỉnh.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép sinh động, tái hiện hình ảnh Sơn La giàu tiềm năng, khẳng định định hướng phát triển nông nghiệp gắn với bản sắc văn hóa. Đây không chỉ là dịp quảng bá, mà còn là lời khẳng định niềm tự hào của nông dân, doanh nghiệp, HTX khi sản phẩm quê hương góp mặt trong sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh.

Sơn La đẩy mạnh chế biến, nâng cao chất lượng nông sản. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La đang kiên định xây dựng thương hiệu nông sản gắn với nâng cao chất lượng. Tỉnh đã hình thành 9 vùng nông nghiệp công nghệ cao, cấp 216 mã số vùng trồng và 8 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu cho các sản phẩm như nhãn, xoài, mắc ca, chanh leo với tổng diện tích hơn 3.140 ha.

Đồng thời, thu hút đầu tư xây dựng 560 nhà máy, cơ sở chế biến, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Đến nay, Sơn La có 214 sản phẩm OCOP; duy trì 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, tạo việc làm cho trên 11.000 lao động, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được tỉnh triển khai đồng bộ, đa dạng. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp kết nối nông sản Sơn La đến các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi trong cả nước. Trên thị trường quốc tế, Sơn La đã đa dạng hóa, chủ động tìm kiếm thị trường mới; đến nay, đã xuất khẩu 17 sản phẩm sang 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 5 thị trường so với năm 2020.

