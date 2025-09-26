Nghĩa Hưng: Bản “triệu phú, tỷ phú” và hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nơi sơn cước Sơn La

Vượt qua cung đường núi quanh co uốn lượn chúng tôi mới đến được bản Nghĩa Hưng. Đứng từ trên dốc cao nhìn xuống Nghĩa Hưng nổi lên như một thị tứ giàu có, sầm uất. Những ngôi nhà xây kiên cố vững chãi lợp mái ngói đỏ tươi như tô điểm thêm vẻ đẹp miền sơn cước. Ô tô tải, xe con đi lại tấp nập chẳng kém gì nơi đô hội. Sau nhiều năm dày công chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng nông thôn mới, người dân nơi đây đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt của bản. Giờ đây, bản Nghĩa Hưng còn vươn lên trở thành điểm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Clip: Bản Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La - điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bản của những "triệu phú, tỷ phú"

Ít ai nghĩ rằng, cách đây mấy thập kỷ bản Nghĩa Hưng còn rất nhiều hộ nghèo, đời sống người dân gặp muôn vàn khó khăn. Vậy mà giờ đây hộ nào cũng nhà cao cửa rộng. Bên những ngôi biệt thự bề thế là màu xanh của cây bưởi, cam, quýt. Hầu hết diện tích nơi đây đã được phủ xanh. Không một tấc đất nào mà người dân nơi đây bỏ trống. Phong trào trồng rừng, trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi đã được người dân nơi đây thực hiện nhiều năm nay.

Bản nông thôn mới kiểu mẫu Nghĩa Hưng, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Công dân đầu tiên của bản mà chúng tôi gặp là ông Nguyễn Đức Cường Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng bản Nghĩa Hưng. Bên ngôi nhà bề thế, có đầy đủ tiện nghi, ông Cường không giấu được niềm vui: “Nhà tôi chỉ là một trong số nhiều gia đình xây dựng được cơ ngơi to đến vậy. Bản Nghĩa Hưng tự hào là đơn vị năng động trong việc phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới”.

Ông Cường luôn là người đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Ông đang là chủ sở hữu của 1,5ha cam, quýt và 5,5 rừng và mô hình nuôi 80 con lợn nái. Doanh thu mỗi năm thu được gần 3 tỷ đồng. Năm nay, ông Cường còn vinh dự có tên trong danh sách những nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Nhờ sự năng động trong việc phát triển kinh tế của vị Trưởng bản mà các hộ dân nơi đây cũng không kém cạnh. Nói như ông Cường, ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại xuất hiện nhiều triệu phú, tỷ phú. Bà con nông dân đã không ngừng nỗ lực biến vùng đất thành nơi làm giàu cho gia đình và cho quê hương.

Bản Nghĩa Hưng có 120 hộ với 468 nhân khẩu. Từ những ngày đầu xây dựng quê hương mới đầy gian khó, các hộ dân bền chí cải tạo đất hoang đưa cây quýt, cây cam, cây bưởi lên trồng trên đồi. Rồi tổ chức chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình. Ở nơi này các gia đình có cuộc chạy đua “ngầm” là không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Họ biến tiềm năng đất đai nơi đây thành nguồn lực để phát triển kinh tế. Họ năng động trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng rồi nắm bắt thời cơ để thoát nghèo và làm giàu.

Những đồi cây ăn quả có múi tại bản Nghĩa Hưng. Ảnh: Phạm Hoài.

Bản Nghĩa Hưng hiện có nhiều "tỷ phú, triệu phú" vươn lên từ phát triển kinh tế. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Văn Tiến với mô hình chăn nuôi bò 3B, bò ta và một số vật nuôi khác kết hợp trồng rừng đem lại doanh thu từ 600-800 triệu đồng/năm. Mô hình trồng quýt ngọt và nuôi dúi của ông Nguyễn Văn Sử mang lại doanh thu gần 1 tỷ đồng/năm. Mô hình gia đình ông Nguyễn Duy Khanh trông cây trồng cây quýt ngọt và một số cây ăn quả khác kết hợp chăn nuôi lợn và trồng rừng cho thu nhập từ 600 - 900 triệu đồng/năm. Hộ ông Nguyễn Văn Thụ với mô hình kinh doanh dịch vụ và sơ chế nông sản kết hợp với chăn nuôi lợn và trồng rừng cho thu nhập hàng năm từ 800 triệu đến trên 1 tỷ đồng...

Ngoài ra trong bản còn nhiều mô hình kinh doanh sơ chế nông sản, chăn nuôi lợn, trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rừng có doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm. Nhất là trong mấy năm gần đây, người dân Nghĩa Hưng còn năng động hơn trong việc liên kết, liên doanh để phát triển kinh tế. Từ một đơn vị nghèo khó, giờ Nghĩa Hưng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh Sơn La.

Một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nghĩa Hưng là sự đồng lòng trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt là từ khi chương trình xây dựng nông thôn mới được phát động. Chủ trương này đã khơi dậy đúng lòng dân, nên người dân bản Nghĩa Hưng bền chí, quyết tâm “biến” bản thành đơn vị xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng lòng xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp

Nhớ lại những ngày đầu phát động chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con nơi đây còn bỡ ngỡ còn chưa biết bắt đầu từ đâu. Sau những cuộc họp bản, họp xóm và sự tuyên truyền nhiệt tình của đội ngũ cán bộ dần dần người dân cũng hiểu, việc xây dựng nông thôn mới cũng dễ hiểu dễ thực hiện. Nông thôn mới là xây dựng việc phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

“Ai cũng có thể thực hiện được từ những việc nhỏ nhất như phân loại rác thải, sạch từ nhà ra ngõ, phát triển kinh tế bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường. Rồi nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Xây dựng gia đình hạnh phúc…. Từ những việc nhỏ nhất đó được phổ biến tới từng hộ dân. Mưa dầm thấm lâu, chẳng mấy chốc chủ trương đó đã ăn sâu vào tâm trí của người dân”, ông Cường nhớ lại.

Điểm thu gom rác thải tái chế ở bản Nghĩa Hưng. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Khi tư tưởng người dân đã thông, việc thực hiện và đạt từng chỉ tiêu ở bản Nghĩa Hưng dần thành hiện thực. Sau cả chục năm kiên trì thực hiện, nên giờ đây người dân Nghĩa Hưng đã bắt đầu hưởng lợi từ chính những chủ trương đúng đắn đó. Đặc biệt là trong việc phát triển kinh tế, Nghĩa Hưng vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu của huyện Phù Yên cũ.

Người Nghĩa Hưng không chỉ giỏi trong việc xây dựng nông thôn mới còn năng động trong việc phát triển kinh tế. Năm 2018, Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nghĩa Hưng được thành lập gồm có 11 thành viên với diện tích trên 33ha. Năm 2020, sản phẩm Quýt ngọt của Hợp tác xã trồng cây ăn quả Nghĩa Hưng được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Và nhiều năm liền (từ năm 2022 -2024) được UBND tỉnh Sơn La công nhận là một trong sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Mỗi một tiêu chí nông thôn mới được thực hiện và hoàn thành là cả sự nỗ lực chung sức, chung lòng của cán bộ và nhân dân nơi đây.

Theo thống kê, đến nay, thu nhập bình quân trên đầu người của bản đạt trên 47 triệu đồng/người/năm. Bản không có nhà tạm, dột nát và không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong những năm vừa qua, cơ sở hạ tầng của bản được cải thiện.

Toàn bộ các trục đường của bản được đổ bê tông. Bên cạnh đó một số hộ dân tự làm đường cứng hóa vào khu sản xuất. Nhờ có đường giao thông đi lại thuận tiện quanh năm, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Nhà dân cư được bố trí một cách khoa học, khang trang, đường làng ngõ xóm quang đãng, sạch sẽ.

Theo thống kê, đến nay, thu nhập bình quân trên đầu người của bản đạt trên 47 triệu đồng/người/năm. Bản không có nhà tạm, dột nát và không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Một điều đáng mừng trong việc xây dựng nông thôn mới ở Nghĩa Hưng là bà con đã tự bỏ kinh phí, đóng góp để xây dựng nhiều công trình phúc lợi như nhà văn hóa, 7 tuyến đường ngõ xóm và 5 tuyến đường nội bộ, xây dựng đường điện chiếu sáng dọc theo tuyến đường nội bộ bản và khu vui chơi thể thao, với tổng giá trị gần 3 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn tự mua chậu hoa, trồng cây cảnh dọc hai bên đường.

Câu chuyện xây dựng nông thôn mới ở bản Nghĩa Hưng là một minh chứng sống động cho thấy khi "ý Đảng hợp lòng dân", khi chủ trương đúng đắn của Nhà nước được người dân đồng lòng thực hiện, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, tạo nên những kỳ tích ngay trên mảnh đất quê hương.