Sẵn sàng các phương án đảm bảo điện phục vụ chuỗi các sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, ngay sau Tết nguyên đán, Công ty Điện lực Điện Biên đã chủ động lên phương án đảm bảo điện cho các chuỗi các sự kiện nhân Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong tháng 4, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã rà soát và đi kiểm tra thực tế công tác cấp điện tại một số địa điểm: Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng (TP. Điện Biên Phủ), Sân vận động tỉnh, Quảng trường 7/5. Đến nay, công tác ứng trực, chỉ huy và thực thi phương án đảm bảo điện đã sẵn sàng cho sự kiện trọng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn từ thành phố Điện Biên Phủ.



Công nhân Điện lực thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra công tác cấp điện tại khu vực Sân vận động tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Huyền

Ông Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên cho biết: Tỉnh Điện Biên được cung cấp điện chính từ nguồn lưới điện Quốc gia qua hệ thống các đường dây 110kV Sơn La - Tuần Giáo – Điện Biên và Lai Châu- Tuần Giáo. Hòa vào lưới điện 110kV có 11 nhà máy thủy điện (Nậm He, Nậm Mức, Trung Thu, Nậm Núa, Nậm Mu 2, Nậm Hóa, Mường Luân 1, Sông Mã 3, Huổi Vang, Huổi Chan 1, Long Tạo với tổng công suất phát 235,4MW. Hòa vào lưới điện 35kV có 10 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất phát 58,8 MW.

Với các khu vực diễn ra các sự kiện chính, ngoài nguồn điện lưới điện có, Công ty Điện lực Điện Biên đã lắp đặt bổ sung thêm 02 TBA KIOTS 1030kVA, huy động 9 máy phát điện dự phòng với tổng công suất 3.260kW để cấp điện cho toàn bộ các sự kiện, hoạt động. Đồng thời, Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ điện tại những khu vực diễn ra các sự kiện.

Công ty Điện lực Điện Biên xây dựng phương án cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ chuỗi sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Thu Huyền

Nhu cầu phụ tải cho các hoạt động kỷ niệm 70 chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2024 dự kiến khoảng 80MW. Phương án đảm bảo cung cấp điện các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã được Công ty Điện lực Điện Biên đưa ra phương thức cấp điện kể cả trong các tình huống xấu nhất vẫn đảm bảo có nguồn cấp dự phòng thay thế. Danh sách chỉ huy, điều hành lưới điện và danh sách ứng trực 24/24 được thông báo rộng rãi kèm theo số điện thoại của từng cá nhân.

Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Đối với công tác ứng trực sửa chữa và xử lý sự cố, "Việc thực hiện phân đoạn, chuyển đổi phương thức cấp điện, tìm và xử lý sự cố với thời gian nhanh nhất, rút ngắn thời gian mất điện đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và tuyệt đối an toàn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được Ban lãnh đạo Công ty chú trọng. Để chủ động trong công tác này, tất cả các Điện lực đã thành lập tổ ứng trực, sẵn sàng xử lý tất cả các sự cố của đơn vị cũng như huy động cho cho các đơn vị khác khi cần thiết", ông Dũng thông tin thêm.

Công ty Điện lực Điện Biên đã phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện. Ảnh: Thu Huyền

Được biết, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án về bảo vệ lễ kỷ niệm; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ các lực lượng tham gia; xây dựng phương án xử lý tình huống phục vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ kỷ niệm… Đến thời điểm này, các hoạt động đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không xảy ra sự cố. Tỉnh cũng đang phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ thể như cầu truyền hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra ngày 5/5; chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 6/5; các Show diễn thực cảnh "Huyền tích Uva"...

Trao đổi với ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong buổi rà soát, kiểm tra thực tế các địa điểm phải đảm bảo điện phục vụ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, ông cho biết: Phương án cấp điện của Công ty Điện lực Điện Biên, đặc biệt là Điện lực TP. Điện Biên Phủ rất chi tiết, khoa học và có tính an toàn, dự phòng cao nhất. Các đơn vị thuộc Công ty Điện lực Điện Biên đã nỗ lực kiểm tra nguồn lưới, tiếp nhận thông tin, đề ra phương án khắc phục ngay các khiếm khuyết; diễn tập sự cố, phương án phục vụ điện; hiệu chỉnh phụ tải trong các ngày kiểm tra thử, sơ duyệt và tổng duyệt đảm bảo an toàn ổn định phục vụ chương trình nghệ thuật đặc biệt và lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành…., đảm bảo điện cho các hoạt động và sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Công nhân Điện lực thành phố Điện Biên Phủ lắp đặt thiết bị phục vụ công tác cấp điện tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thu Huyền

Được biết, từ ngày 2/5 đến hết 7/5/2024 , Công ty Điện lực Điện Biên đã và đang ứng trực 24/24 với khoảng gần 300 ca trực tại các địa điểm diễn chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện khối lượng công việc đã và đang triển khai với các phương án đảm bảo điện để sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.