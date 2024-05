Lực lượng Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Điện Biên đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và Năm du lịch Quốc gia Điện Biên năm 2024

Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự các sự kiện lớn của tỉnh, không để xảy ra bị động, bất ngờ, sơ suất dù là nhỏ nhất, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Bám sát các chỉ đạo, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên và các hướng dẫn nghiệp vụ của các cục nghiệp vụ liên quan.

Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên bắt các đối tượng vận chuyển vũ khí gồm nhiều súng dạng PCP, phụ kiện súng săn, đạn chì. Ảnh Công an cung cấp.

Thượng tá Đinh Thanh Sơn – Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết: Đơn vị đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh xây dựng kế hoạch tổng thể. Thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trên tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng cán bộ, chiến sĩ. Trên cơ sở kế hoạch đã xây dựng, lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh đã tổ chức ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm ANTT; TTCC, TTĐT, TTATGT. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ, phục vụ hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024.

Chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an toàn các hoạt động, sự kiện. Duy trì trực 24/24h tiếp nhận tin báo liên quan đến ANTT qua số máy 113, đảm bảo 100% tố giác, tin báo được tiếp nhận, xử lý. Qua đó bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các dịp lễ lớn và sự kiện quan trọng, nhất là Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đối tượng vi phạm bị lực lượng cảnh sát 113 bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT tại nơi diễn ra các sự kiện, hoạt động Năm Du lịch 2024. Để nhân dân biết, nghiêm chỉnh chấp hành như: đăng tải bài viết trên các thông tin đại chúng. Tuyên truyền qua loa phát thanh, treo pa-nô, áp phích; tổ chức ký cam kết về việc niêm yết giá, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đối với các cơ sở kinh doanh. Tăng cường tuyên truyền những thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm thường thực hiện tại các địa bàn diễn ra các sự kiện, hoạt động giúp người dân nâng cao cảnh giác trong việc giữ gìn, bảo quản tài sản cá nhân. Tuyên truyền số điện thoại đường dây nóng để Nhân dân và du khách tham gia tố giác tội phạm và liên hệ khi cần sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng. Tiếp nhận ý kiến phản ánh về tình hình ANTT thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook...

Tăng cường, tuần tra kiểm soát địa bàn là một trong những giải pháp trọng tâm của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhằm đảm bảo ANTT, phục vụ các hoạt động của các sự kiện lớn của tỉnh.

Các tổ tuần tra, kiểm soát được tổ chức đủ mạnh về lực lượng, trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đầy đủ, tiến hành đồng loạt tuần tra công khai toàn địa bàn, phát hiện, xử lý nghiêm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Do là dịp cao điểm, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã huy động tối đa lực lượng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. các tổ tuần tra, kiểm soát còn được trang bị các thiết bị như bộ đàm, máy quay camera... phục vụ nhiệm vụ. Bên cạnh đó, các tổ công tác chủ động phối hợp với công an các xã, phường trong việc tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, huy động các lực lượng tham gia như Bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, quân sự, đoàn thanh niên cũng như trưởng các thôn, khu phố... cùng thực hiện nhiệm vụ.

Tang vật xe ô tô biển kiểm soát 27F-000.67 bắt ngày 7/3 gồm nhiều súng dạng PCP, phụ kiện súng săn, đạn chì. Ảnh Công an cung cấp.

Trung tá Nguyễn Thế Anh – Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự cho biết: Từ đầu năm đến nay, nhất là dịp cao điểm gần sát Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lưu lượng phương tiện, du khách đổ về TP. Điện Biên Phủ rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ ùng tắc, gây mất trật tự an toàn giao thông. Do đó, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tăng cường công tác tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, chúng tôi đã thường xuyên tổ chức tuần tra trên các tuyến đường quốc lộ, tuyến phố quan trọng của thành phố vừa tham gia phân luồng, hướng dẫn phương tiện người tham gia giao thông di chuyển đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc. Đồng thời, phát hiện và xử lý các trường hợp phương tiện, người tham gia giao thông đi ngược chiều, dừng đỗ phương tiện không đúng nơi quy định gây mấy trật tự an toàn giao thông.

Qua tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã kịp thời phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn trong dịp cao điểm. Điển hình như, hồi 4 giờ 50 phút ngày 7/3/2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường quốc lộ 279, đoạn tổ 1, phường Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 27F-000.67 đang lưu thông trên tuyến hướng từ xã Thanh Minh đến trung tâm TP. Điện Biên Phủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra, phát triển trong khoang xe có 5 gói hàng có chứa các khẩu súng dạng PCP, phụ kiện súng săn, đạn chì. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa e về trụ sở phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục bám sát các kế hoạch đã ban hành, tăng cường bố trí lực lượng triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.